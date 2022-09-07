Ставка на АПК: Какая поддержка оказывается производителям сельхозкультур в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве торговли и интеграции заявили о внесении изменений в схему финансирования по «оборотной схеме». Безусловно, мера предпринимается для сдерживания цен на социально-значимые товары. Съемочная команда программы «Новое время» телеканала Jibek Joly узнала, чем обеспокоены фермеры, являются ли эффективными действующие меры поддержки и как будут развивать в стране агропромышленный комплекс.

Съемочная команда побывала в Акмолинской области и узнала, как живут и развиваются местные фермеры.

Глава крестьянского хозяйства Айбек Кабзиев занимается производством молока. Его ТОО считается передовым в Астраханском районе Акмолинской области. Сейчас под навесом содержатся около 1,5 тыс. коров. С этой небольшой фермы ежедневно отправляют до 10 тонн молока. Его переработкой занимаются не только местные компании, но компании из соседних регионов. При этом, объемы производства молока в ближайшее время увеличат, так как руководство фермы планирует расширяться. Помимо уже имеющегося современного оборудования, в том числе и сельхозтехники, здесь активно внедряют научные разработки. Возможным это стало за счет того, что государство возмещает фермеру часть расходов.

«В данный момент мера поддержки, которую мы имеем - это субсидии на молоко. Это существенная поддержка. Она выражается в деньгах на литр молока от поголовья. Допустим, если свыше 600 голов, то 45 тенге за литр. Это должно оставаться, так как молочное поголовье у нас только начинает развиваться», - пояснил глава крестьянского хозяйства.

Однако программа рассчитала лишь до 2025 года, хотя фермеры говорят о том, что окупаемость такого бизнеса занимает порядка 10 лет. Если крупные ТОО смогут сводить концы с концами, то мелким хозяйствам придется закрыться.

«Эта программа должна быть одинаковой для всех, как для малого, так и крупного бизнеса. Считаю, что эта программа немножко несправедливая. Разница же есть деньгах. Мне кажется нужно больше поддерживать мелкие хозяйства, если хотим развивать села», - отметил Айбек Кабзиев.

Фермеры просят от государства не только равных условий в сфере производства молока, но и такие же меры поддержки, которые оказываются сфере растениеводства. Допустим, по льготной цене солярку продают только зерносеющим компаниям, тогда как производителям мяса и молока дизтопливо не выделяют. В ином случае - это позволило бы им сэкономить при заготовке кормов. Сейчас же мелким хозяйствам приходится закупать их втридорога.

Уборка пшеницы в крестьянском хозяйстве Абая Медеубаева идет к завершению. Они собрали уже порядка 70% зерна. За качество своего продукта фермер не сомневается. Говорит, что трудностей с его продажей не будет. Часть купят столичные мельницы, другую – трейдеры отправят на экспорт. Однако в последнее время с этим возникли небольшие проблемы, так как власти начали вводить ограничения на вывоз, а необходимые для аграриев удобрения свободно вывозят за границу. Поэтому фермерам приходится пользоваться дорогими иностранными удобрениями.

«Если бы государство у меня спросило, что нужно для производительности, что следует улучшить в сельском хозяйстве, я бы ответил, что необходимы удобрения. Государство должно давать фермерам в долг до осени. Опять же у нас весной оборотов не хватает. Мы хотим внести удобрения в поле и рассчитаться уже с полученного результата. Это была бы хорошая программа», - считает Абай Медеубаев.

К слову, власти уже обсуждают новый пакет поддержки агропромышленного комплекса в дополнение к тому, что уже имеется. Допустим, при покупке сельхозтехники, государство компенсирует фермеру до 30% инвестиций. Если же он кредитуется через «Казагрофинанс», то уже не нужно будет вносить первоначальный взнос.

Заместитель директора департамента земледелия Министерства сельского хозяйства РК Султан Айхан отметил, что на эти цели были выделены дополнительные 40 млрд тенге.

«30 млрд тенге – это РОПовские средства (АО «Жасыл Даму»), сданные на утилизационный сбор. Ставка по этой сельхозтехнике - 6% годовых до 10 лет. Решен вопрос первоначального взноса. То есть, сельхозпроизводитель не вносит первоначальный взнос и залог», - пояснил Султан Айхан.

В Министерстве торговли и интеграции РК также пересмотрели меры поддержки аграриев. Чтобы удовлетворить производителей и потребителей продукции, в Правительстве внесли изменения в схему финансирования по «оборотной схеме».

«Сейчас речь идет о порядка 50 млрд тенге. Мы провели встречу с производителями картошки и моркови. Это Жамбылская, Алматинская, Карагандинская, Павлодарская области. Они просили дать им средства на пестициды, гербициды, удобрения. Они попросили 4 млрлд тенге. Мы выделили им эти средства. Они же будут фиксировать цены на морковку и картошку», - пояснил министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин.