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Статус закона о Первом Президенте прокомментировали в Минюсте

3 Ноября 2022, 14:23
Статус закона о Первом Президенте прокомментировали в Минюсте
3 Ноября 2022, 14:23

Статус закона о Первом Президенте прокомментировали в Минюсте

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр юстиции РК Канат Мусин сообщил, что законы должны быть приведены в соответствие, в том числе и закон о Первом Президенте РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается закона о статусе Первого Президента, то из Конституции все нормы, которые касались Елбасы, исключены. Дело в том, что упоминание о Первом Президенте и нормы, ссылающиеся на него, содержатся не только в законе, о котором вы говорите, но и в других законах», - сообщил Канат Мусин в кулуарах пленарного заседания Сената.

Таких законов, по его словам, более десяти.

«Эта работа требует некоторого времени, нужно проанализировать, обобщить и принять решение. Со временем это будет сделано. Работа ведется профильными государственными органами, в законах которых содержатся такие упоминания. Закон еще не передавался в Парламент. Для того, чтобы внести изменения в законодательство, необходим анализ законодательства, законопроект должен быть в плане законопроектных работ», - отметил министр.

«Работа над планом сейчас ведется. Законопроекта такого в Мажилисе еще нет, он не передавался. Изменения в Конституцию внесены, должны быть приведены в соответствие и другие законы, в том числе о Первом Президенте», - добавил глава Минюста.

Ранее сообщалось, что в Парламент внесут норму об исключении отдельного закона о Елбасы.


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