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    Статус захоронений сибирской язвы пересмотрят в Кызылординской области

    В Кызылординской области насчитывается 57 захоронений сибирской язвы, передает корреспондент Kazinform.

    захоронения сибирской язвы
    Фото: акимат Коксуского района области Жетысу

    По информации областного управления ветеринарии, они огорожены бетоном в соответствии с требованиями и оснащены знаками безопасности.

    — Были получены государственные земельные кадастровые номера и установлена санитарно-защитная зона на сумму 32,2 миллиона теңге. В целях выявления семи захоронений с неустановленным местонахождением была создана рабочая группа, которая совместно с учеными Казахского научно-исследовательского ветеринарного института провела соответствующую работу. В частности, из архивных фондов были извлечены эпизоотические данные, получены объяснения от старожилов населенных пунктов и ветеранов ветеринарной отрасли. В результате был составлен итоговый акт о том, что их координаты не уточнены и не подтверждены, в связи с чем в Министерство сельского хозяйства было направлено предложение об исключении этих захоронений из реестра, — говорится в сообщении.

    Ранее стало известно о том, что во исполнение поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева, данных на расширенном заседании Правительства 10 февраля 2026 года, в целях формирования качественной системы ветеринарной безопасности для обеспечения устойчивого развития животноводства Правительство РК утвердило Комплексный план развития ветеринарии на 2026–2030 годы.

    Ветеринария Регионы Казахстана Кызылординская область Сибирская язва
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор