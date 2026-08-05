Статус захоронений сибирской язвы пересмотрят в Кызылординской области

По информации областного управления ветеринарии, они огорожены бетоном в соответствии с требованиями и оснащены знаками безопасности.

— Были получены государственные земельные кадастровые номера и установлена санитарно-защитная зона на сумму 32,2 миллиона теңге. В целях выявления семи захоронений с неустановленным местонахождением была создана рабочая группа, которая совместно с учеными Казахского научно-исследовательского ветеринарного института провела соответствующую работу. В частности, из архивных фондов были извлечены эпизоотические данные, получены объяснения от старожилов населенных пунктов и ветеранов ветеринарной отрасли. В результате был составлен итоговый акт о том, что их координаты не уточнены и не подтверждены, в связи с чем в Министерство сельского хозяйства было направлено предложение об исключении этих захоронений из реестра, — говорится в сообщении.