    Статус сел и городов в Казахстане будут менять с учетом мнения жителей

    Депутаты Парламента одобрили в первом чтении проект Конституционного закона «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан», который перераспределяет полномочия между Президентом, Правительством и местными органами власти, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Законопроект разработали в соответствии с новой Конституцией. Документ определяет порядок образования, преобразования и упразднения административно-территориальных единиц, а также полномочия государственных органов в этой сфере.

    Согласно проекту закона, Президент Казахстана будет образовывать и упразднять области и районы, а также относить населенные пункты к категориям городов республиканского, областного и районного значения.

    Правительство, в свою очередь, будет вносить Президенту предложения по этим вопросам. Кроме того, к компетенции кабмина отнесли установление и изменение границ столицы, областей и городов республиканского значения.

    Отдельно в законопроекте закрепили полномочия местных представительных и исполнительных органов. Так, регионы самостоятельно будут решать вопросы присвоения селам и поселкам соответствующих категорий, изменения границ населенных пунктов и определения их административной подчиненности в пределах области или района.

    Кроме того, как пояснил исполняющий обязанности министра национальной экономики Бауыржан Омарбеков, в проекте Конституционного закона предусмотрены конкретные требования, касающиеся статуса города, села и поселка.

    — Данная норма исключает необоснованное изменение статуса населенных пунктов, и такая процедура будет осуществляться только на основе показателей социально-экономического развития и мнения жителей в течение установленного периода времени. Это предусматривает конкретизацию компетенций и полномочий республиканских, местных представительных и исполнительных органов при присвоении и изменении наименований административно-территориальных единиц, — пояснил он, выступая с докладом.

    Также законопроект предусматривает цифровой учет административно-территориальных единиц и их границ в информационной системе.

    Установление и изменение границ населенных пунктов планируют проводить на основе генеральных планов и схем развития территорий.

    Разработчики считают, что принятие закона позволит укрепить территориальную целостность страны и повысить эффективность государственного управления.

    Ранее Парламент одобрил проект Конституционного закона РК «О статусе столицы Республики Казахстан» в первом чтении.

    Адия Абубакир
