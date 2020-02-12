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Статус Почетного посла волонтерского движения для меня очень важен – Касым-Жомарт Токаев

12 Февраля 2020 11:20
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Статус Почетного посла волонтерского движения для меня очень важен – Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев рассказал о своем статусе Почетного посла волонтерского движения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Я согласился стать Почетным послом движения волонтеров в Казахстане. У меня есть дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного посла. Но данный статус Почетного посла волонтерского движения я считаю не менее важным. Это для меня большая честь, поэтому вместе мы будем работать. Бәріміз бірге боламыз!», - сказал Президент после выступления волонтеров.



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Ключевые слова: Президент Казахстана, Общество, Бірге - реализуем вместе, Волонтёрство,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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