Статус Почетного посла волонтерского движения для меня очень важен – Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев рассказал о своем статусе Почетного посла волонтерского движения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я согласился стать Почетным послом движения волонтеров в Казахстане. У меня есть дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного посла. Но данный статус Почетного посла волонтерского движения я считаю не менее важным. Это для меня большая честь, поэтому вместе мы будем работать. Бәріміз бірге боламыз!», - сказал Президент после выступления волонтеров.



