Статус агломерации получат ряд казахстанских городов

22 Декабря 2022, 11:15

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената приняли Закон «О развитии агломераций» и сопутствующий документ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время в агломерациях страны имеются определенные дисбалансы в экономическом развитии, финансовом и человеческом потенциале между городом-центром и прилегающими районами. Основным фактором, способствующим возникновению дисбалансов, является – неконтролируемый рост численности населения крупных городов и прилегающих к ним территорий. Так, за последние 10 лет население города Астаны увеличилось на 59%, Алматы на 37%, Шымкента на 67%. Кроме того, значительно выросли территории городов. К примеру, территория Астаны с момента становления столицей выросла в 3 раза, территория города Алматы за последние десять лет выросла в 2,5 раза, а территория Шымкента увеличилась в 3,5 раза», - сказал министр национальной экономики РК Алибек Куантыров на пленарном заседании Сената.

По его словам, в крупных городах рост численности населения и территории вызывают ряд проблем. Это увеличение нагрузок на все виды инфраструктуры, строительство на окраинах города без привязки, отсутствие или неправильная реализация проектов детальной планировки, отсутствие удобной транспортной системы, дефицит инфраструктурных, социальных, промышленных и других объектов.

«Одной из основных причин нескоординированного развития территорий является отсутствие нормативной правовой базы, регулирующей развитие агломераций. В связи с этим возникает необходимость законодательного разделения функций между городом-центром и его пригородной зоной. Следует отметить, что в мире существуют специальные законы, регулирующие развитие городских агломераций, как в унитарных государствах, таких как Великобритания, Франция и Китай, так и в федеративных государствах, таких как США, Канада, Германия, Испания и Италия», - отметил министр.

Основной законопроект включает определение термина «агломерация» и соответствующие критерии, определяющие агломерации. Состав агломерации будет формироваться уполномоченным органом - Министерством национальной экономики. Он утверждается постановлением Правительства РК.

Вместе с тем, правила включения населенных пунктов в состав агломераций и ведения их перечня будут утверждены приказом министерства.

В этой связи основными критериями определения агломераций признаются:

- административный статус центрального города;

- демографическая емкость;

- логистический потенциал;

- экономический потенциал.

«После принятия законопроекта в соответствии с этими критериями в качестве «агломераций» будут определены Алматы, Астана, Шымкент и, возможно, другие областные центры. Законопроектом внедряется новая модель (модель) управления агломерациями. На региональном уровне будут созданы Советы местной агломерации. Они будут функционировать как площадка взаимодействия местных исполнительных органов города и прилегающей области по решению конкретных вопросов для скоординированного развития территории агломерации. В состав местного совета будут входить представители двух акиматов и маслихатов, а также представители Национальной палаты предпринимателей РК и неправительственных организаций», - сказал спикер.

Местный совет будет вырабатывать предложения по задачам и мерам, направленным на поддержку развития агломерации.

В рамках основного и сопутствующего законопроектов акиматы регионов наделяются 25 дополнительными полномочиями. 11 полномочий – в рамках основного законопроекта. 14 полномочий – в рамках сопутствующего.

В сопутствующем законопроекте предусмотрены следующие компетенции по развитию агломерации:

- Расширение полномочий акиматов городов республиканского значения и столицы по участию в разработке архитектурной и строительной политики пригородной местности.

- Предусматривается наделение акиматов прилегающих областей компетенцией по резервированию земельных участков на территории агломерации для строительства объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, финансируемых местными исполнительными органами столицы, городов республиканского значения.

- Взаимодействие бюджетов одного уровня.