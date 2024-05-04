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    14:38, 04 Май 2024 | GMT +6

    Статистику поголовья животных и птиц будут вести «с нуля» в Казахстане

    Статистику поголовья животных и птиц будут вести «с нуля» в Казахстане
    Фото: freepik.com

    О низком качестве статданных акиматов в сфере животноводства и урожайности сельскохозяйственных культур сообщили в Агентстве стратегического планирования и реформ, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Есть определенные проблемы, которые отражаются в несоответствии текущей статистики с реальной ситуацией. В частности, имеются несоответствия в тех областях, где административные данные используются для составления официальной статистической информации. В настоящее время, к сожалению, часто встречается низкое качество административных данных ведомств. Например, значительные несоответствия между данными электронного учета хозяйств и процессом мониторинга указывают на низкое качество административных данных в сельскохозяйственной статистике, — сообщили в АСПиР в ответ на официальный запрос редакции агентства Kazinform.

    Чтобы восполнить этот пробел, Правительство поручило акиматам генерировать соответствующие данные с нуля.

    — В целях определения фактической ситуации в сфере сельского хозяйства Правительство поручило акиматам областей уточнить данные о поголовье сельскохозяйственных животных и птиц на 1 января 2024 года, а также данные о посевных площадях и валовом сборе сельскохозяйственных культур по состоянию на 1 июля 2024 г. Для оценки качества уточнения данных были сформированы независимые рабочие группы, в которые вошли представители местных исполнительных органов, департамента сельского хозяйства и ветеринарной службы, — добавили в ведомстве.

    Теги:
    Правительство Сельское хозяйство Регионы Большие данные Акимат Животные Статистика
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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