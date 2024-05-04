Статистику поголовья животных и птиц будут вести «с нуля» в Казахстане

О низком качестве статданных акиматов в сфере животноводства и урожайности сельскохозяйственных культур сообщили в Агентстве стратегического планирования и реформ, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Есть определенные проблемы, которые отражаются в несоответствии текущей статистики с реальной ситуацией. В частности, имеются несоответствия в тех областях, где административные данные используются для составления официальной статистической информации. В настоящее время, к сожалению, часто встречается низкое качество административных данных ведомств. Например, значительные несоответствия между данными электронного учета хозяйств и процессом мониторинга указывают на низкое качество административных данных в сельскохозяйственной статистике, — сообщили в АСПиР в ответ на официальный запрос редакции агентства Kazinform.

Чтобы восполнить этот пробел, Правительство поручило акиматам генерировать соответствующие данные с нуля.