Статью о Казахстане включили в шортлист премии «Silk Road Global News Awards»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Статья британского редактора Криса Райта о Казахстане «Kazakhstan Belt and Road Initiative: The road to somewhere» вошла в шортлист первой международной премии Silk Road Global News Awards (SRGNA), сообщает МИА «Казинформ».

Встреча участников жюри первой премии Silk Road Global News Awards (SRGNA) состоялась в среду в Пекине. Во время встречи участники ознакомились с результатами второго тура конкурса.

Жюри, в состав которой вошли 21 человек из разных стран, возглавил заместитель главного редактора газеты People’s Daily Фан Цзяншань (Fang Jiangshan). Под его председательством состоялось встреча участников жюри. Во время данной встречи, секретариатом информационной сети «Belt and Road News Network» (BRNN) были представлены результаты онлайн голосования.

Участниками встречи было принято решение включить 19 работ, включая статью британского редактора Криса Райта о Казахстане «Kazakhstan Belt and Road Initiative: The road to somewhere»« в шортлист конкурса.

Во время встречи Фан Цзяншань отметил, что СМИ обладает значительной силой в формировании общественного мнения, укреплении сближения стран и регионов, а также распространении работ о взаимодействии в рамках инициативы «Один пояс - один путь».

«Придерживаясь принципам мирного взаимодействия, открытости, инклюзивности, взаимного обмена опыта и взаимовыгодного сотрудничества, SRGNA считает своим долгом наградить сотрудников СМИ и людей из всех сфер жизни, которые осознают важность и содействуют совместной реализации инициативы. Целью конкурса является прийти к согласию, в которой каждый уделит особое внимание развитию и взаимной кооперации для продвижения данной инициативы, направленной на формирование общества с общим будущим для всего человечества», - сообщил Фан Цзяншань.

Победителей первой международной премии «Silk Road Global News Awards» будут награждать в шести номинациях: In-depth Reporting Award, Commentary Award, Press Photo Award, Press Video Award, Short Video Award on the Fight against COVID-19 и Special Contribution Award.

Организатором конкурса является информационная сеть «Belt and Road News Network».

В общей сложности 4485 статей от авторов из 80 стран поступили на начальной стадии конкурса. Согласно правилам, лучшую работу отберут по истечении трех туров.

Результаты второго тура доступны на сайте «BRNN». Победители конкурса будут официально объявлены на второй встрече Совета информационной сети «Belt and Road News Network».