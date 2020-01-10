Статья Президента «Абай и Казахстан в XXI веке» должна стать пищей для размышления - Гарифолла Есим

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Академик, общественный деятель Гарифолла Есим прокомментировал вышедшую в свет статью Главы государства «Абай и Казахстан в XXI веке», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Президент Казахстана написал статью «Абай и Казахстан в XXI веке». Эта статья должна нам стать пищей для размышления. Мир меняется. Мы живем в XXI веке. Абай жил во второй половине XIX века. Что дал Абай народу, а что народ взял от Абая? Нуждаемся ли мы, сегодняшнее современное общество, в познании Абая? Именно такой вопрос поставил перед всеми нами Президент РК Касым-Жомарт Токаев. Как отмечает Глава государства, нашему обществу нужен Абай. Все вопросы, которые поднял Президент в своей статье, должны быть услышаны», - отметил Гарифолла Есим в рамках мероприятия по обсуждению статьи Главы государства в столице.

Академик напомнил, что в стране намечается проведение различных мероприятий в рамках юбилея великого мыслителя.

«Сейчас мир становится передовым, активно развиваются технологии, информационное общество. Мы обсуждаем цифровизацию. Нужно отметить, что у человека есть две стороны, которыми он обладает: способностью и качеством. Сфера образования сегодняшнего дня говорит только о первом направлении. Всегда встречаются такие слова, как «способный ученик», «способный студент» и так далее. А где его качество? В этом случае мы должны прислушаться к наследию Абаю, который писал о качествах человека», - выразил мнение Г. Есим.

Напомним, 9 января вышла в свет статья Президента РК Касым-Жомарта Токаева «Абай и Казахстан в XXI веке». Полный текст статьи размещен на сайтах Акорды и газеты «Egemen Qazaqstan».

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