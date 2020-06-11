Статья о клевете будет декриминализирована в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената Парламента РК приняли во втором чтении Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования исполнительного производства и уголовного законодательства», передает корреспондент МИА «Казинформ».
Согласно принятому документу статья 130 Уголовного кодекса «Клевета» переходит в Кодекс об административных правонарушениях.
«Законопроектом повышается прозрачность и доступность системы принудительного исполнения для всех сторон. Нормы, вводимые законопроектом, направлены на обеспечение сохранности денежных средств, временно находящихся на текущем счету частного судебного исполнителя, взысканных в пользу взыскателей», - отметил член комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената Андрей Лукин.
Кроме того, в закон были внесены поправки по оптимизации процессуальных действий судебных исполнителей; дальнейшее внедрения цифровых технологий в систему исполнительного производства; регламентация и улучшение отдельных процедур исполнительного производства.
Будут также усовершенствованы меры контроля за деятельностью частных судебных исполнителей и усиление их ответственности, а также усилены контрольные функции уполномоченного органа и республиканской палаты судебных исполнителей.
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