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Старый кинотеатр «Шугла» в Алматы сохранит исторический облик

21 Февраля 2020 18:45
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Старый кинотеатр «Шугла» в Алматы сохранит исторический облик

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - О дальнейшей судьбе простоявшего несколько лет старого кинотеатра «Шугла» в Алматы, рассказал аким Турксибского района Бахытжан Акжаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Уже встречался с новым хозяином. Недавно он его вытащил из залога у банка. Приобрел. Мне он показался человеком энтузиастом. Во-первых, он сохранит кинотеатр. Сохранит его исторический облик, восстановит изначальный архитектурный вид кинотеатра. Чуть-чуть расширит площадь, там будет один кинозал, то есть, в вечернее время - это кинотеатр, а в дневное время там он хочет сделать помещение для проведения театральных постановок, каких-то собрании, встреч. Рядом он хочет открыть музей ретро автомобилей. Он говорит, что является владельцем советских машин, как зим, чайка и т.д. Проект по благоустройству территории он мне показал. Комплекс будет новым центром досуга», - сказал аким района на заседании общественного совета.

фото: ok.ru/almaata/album
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Ключевые слова: Алматы, Культура, Общество,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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