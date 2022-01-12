Старый фейк о чипировании школьников распространяют в Telegram

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Telegram-чатах вновь распространяют старую шутку, в которой говорится о планах по чипированию детей в Южном Казахстане. Проект якобы финансируется за счет гранта от США. Это неправда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

На самом деле эта шутка появилась 1 апреля 2014 года на сайте OTYRAR. В конце текста размещена крупная надпись: «С 1 апреля, дорогие читатели!», говорящая о том, что сообщение о чипировании детей шуточное.

Тем не менее некоторые пользователи до сих пор верят этой информации. К примеру, в январе 2021 года ролик о вживлении школьникам чипов стал вирусным в Казнете.

Проект «Детство-2030», который также упоминают в рассылке, к Казахстану не имеет никакого отношения. Он был придуман в России и в последующем не реализован. Разные эксперты высказывали сомнения по поводу этичности реализации проекта и даже называли эту идею «бредовой».

Таким образом, распространяемое сообщение о чипировании детей в Казахстане является фейком, основанным на старой первоапрельской шутке.