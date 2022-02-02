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Старый фейк о биологическом оружии в виде вакцин распространяют в Telegram

2 Февраля 2022 14:46
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Старый фейк о биологическом оружии в виде вакцин распространяют в Telegram

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Участники одного из популярных казахстанских Telegram-чатов распространяют фотографию книжной страницы, на которой написано о том, что ВОЗ разработала биологическое оружие массового поражения в виде вакцин еще в 1972 году. Это неправда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

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Этот же фейк распространялся в Казнете летом 2021 года. На самом деле фото не имеет никакого отношения к планам Всемирной организации здравоохранения. На снимке изображена страница из книги Татьяны Грачевой «Когда власть не от Бога». Речь в ней идет о тайном мировом правительстве, единой мировой валюте, крестовом походе Ватикана на СССР и чипировании людей через вакцинацию. Следует отметить, что идеи о едином мировом правительстве, общемировой валюте и прочем взяты из конспирологической теории под названием «Новый мировой порядок». Никаких доказательств правдивости подобных идей не существует.

Эту и другие книги Татьяны Грачевой не раз критиковали за популяризацию конспирологических и антисемитских идей. Также стоит отметить, что сама Грачева в своих книгах не приводит совершенно никаких доказательств тому, что упомянутые в ее работах события и планы реальны, а не выдуманы.

Приведенные в книге ссылки не подтверждают слов Грачевой, а напротив, противоречат им. К примеру, в случае с созданием биологического оружия в виде вакцин автор ссылается на исследование ВОЗ 1972 года. Это исследование доступно в Сети и сейчас. Любой желающий может убедиться в том, что слов «оружие» и «вакцина» в нем нет вовсе. Работа посвящена изучению влияния вирусных заболеваний на животных и потенциальному применению этих наблюдений для понимания и лечения заболеваний у людей.

Цитокиновый шторм, о котором также пишет Татьяна Грачева в своей книге, — это воспалительная реакция в организме, при которой уровень цитокинов в крови резко возрастает, что приводит к атаке иммунитета на клетки и ткани собственного организма. Это явление наблюдается в тяжелых случаях заболевания COVID-19, которое чаще всего развивается у непривитых пациентов.

Следовательно, утверждать, что цитокиновый шторм является следствием вакцинации, безосновательно и антинаучно.

Само сообщение в целом является фейковым и построено на конспирологической теории о новом мировом порядке и на манипуляции научными данными.


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#Общество   #Вакцинация   #Фейки  
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