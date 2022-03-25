Старый фейк о бесплатном интернет-трафике от WhatsApp вновь распространяется в Сети

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казнете вновь начала циркулировать рассылка о бесплатных 50 гигабайтах трафика, которые можно получить в честь «годовщины WhatsApp». Это дело рук мошенников. Переходить по прикрепленной к сообщению ссылке ни в коем случае не нужно, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

Этот фейк был популярен среди англоязычных пользователей Сети в 2020 году. Тогда его опровергали фактчекеры, сообщив, что компания не объявляла подобных акций и бесплатный интернет-трафик — дело рук мошенников.

В январе 2022 года сообщение стало распространяться в Казнете. Доверять ему не стоит. Во-первых, ни на официальном сайте WhatsApp, ни в других авторитетных источниках информации о раздаче бесплатных гигабайтов не было. Во-вторых, сайт, через который предлагалось подать заявку на получение трафика, не имел никакого отношения ни к WhatsApp, ни к Meta, владеющей мессенджером.