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Старые дома хотят снести в одном из исторических районов Семея

26 Января 2022 09:01
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Старые дома хотят снести в одном из исторических районов Семея

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее хотят снести в Татарском крае, в одном из исторических мест города, ряд домов и построить там современные многоэтажки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

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В акимате сообщили, что вопросы архитектуры и градостроительства были рассмотрены на расширенном аппаратном совещании акимата города.

Генеральный план города Семея утвержден постановлением Правительства РК № 707 от 25 июня 2011 года. На момент разработки генерального плана численность населения города составляла 281,5 тысяч человек, территория — 21 720,0 га. Срок реализации: до 2025 года, когда численность жителей составит ориентировочно 400 тысяч человек, а территория расширится до 31 372,0 га.

На основании генерального плана были разработаны и утверждены проекты детальной планировки правобережной и левобережной части города.

В правобережной части города в пяти районах планируются следующие работы:

  1. В центральной части и в районе Татарского края запроектирован снос индивидуального жилья для строительства многоэтажных жилых домов и объектов соцкультбыта;
  2. Строительство многоэтажных жилых домов в 35-м, 40-м, 342-м, 343-м, 352-м кварталах, в Северной промзоне и в Карагайлы.

В левобережной части города строительство запланировано в районах Юность, Новостройка, поселок Цементный, 14-ый, 15-ый жилые районы.

Также разработаны схемы градостроительного развития территории районов (генеральный план) поселка Шульбинск, сел Приречный, Озерки, Прииртышское, Мукур, Новобаженово и Кайнар.

Отметим, что на этот год запланирован ввод в эксплуатацию 76 тыс. кв.м индивидуального жилищного строительства.

Пойдут ли под снос старые кирпичные дома, которые не имеют статуса исторического памятника, не сообщается.

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#Восточно-Казахстанская область   #История Казахстана   #Акимат   #Строительство  
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