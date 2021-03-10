Стартует прием заявок по программе «Алматы жастары»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 10 марта, стартует прием документов по жилищной программе «Алматы жастары», которая позволит молодым специалистам получить льготный заём для приобретения собственной квартиры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В программе могут участвовать граждане до 35 лет (включительно) на момент подачи заявления, вне зависимости от возраста супруга/супругии (в программе может участвовать только один из супругов). У заявителя и членов его семьи должна отсутствовать недвижимость в течение последних 5 лет, за исключением доли в недвижимости, полученной до совершеннолетия в результате приватизации или права на наследование.

Официальный стаж работы участников «Алматы жастары» должен быть не менее последних 6 месяцев с наличием обязательных пенсионных отчислений и/или зарегистрированного в Алматы ИП, действующего сроком не менее полугода (требование по ИП относится к участникам в сфере культуры).

Принять участие в программе смогут представители следующих сфер деятельности, объекты которых расположены в Алматы: здравоохранения, образования, культуры и спорта, вузы и НИИ, СМИ, социальной сферы, правоохранительных органов.

Стоит отметить, что в этом году по данной программе будет выдано 1000 квартир. Также в этом году увеличена сумма кредитования с 13 до 18 млн тенге.

Прием заявлений от потенциальных участников жилищной программы будет производиться в период с 10 по 31 марта на сайте www.almaty-zhastary.kz. Для этого им необходимо иметь ЭЦП. Управление жилья осуществляет проверку достоверности вложенных документов и отбирает участников, согласно набранным баллам. Количество баллов будет зависеть от количества лет в браке, наличия детей, срока непрерывного стажа работы по категории.

В течение 15 рабочих дней участник должен пройти оценку платежеспособности в «Отбасы банке» и в течение 45 календарных дней найти квартиру, сделать оценку приобретаемого жилья и обратиться снова в банк. Еще 10 рабочих дней дается участнику для заключения договора купли-продажи и оформления займа в банке. Квартиру можно будет приобрести как на первичном, так и на вторичном рынке, а также в объектах с гарантией АО «Казахстанская жилищная компания».

В пресс-службе «Отбасы банк» сообщили, какие документы нужны:

1. направление на прохождение квалификации;

2. документ, удостоверяющий личность клиента и супруги (-а) клиента;

3. свидетельство о заключении брака/расторжении брака/решение суда/cвидетельство о смерти;

5. свидетельство о рождении детей;

6. справка о заработной плате (за последние 7 или 13 месяцев) с указанием всех удержаний (при необходимости).

Также банк вправе при необходимости потребовать дополнительные документы.

Кредит можно взять на срок до 25 лет. Первоначальный взнос – от 10%, процентная ставка – 5% годовых (ГЭСВ 5,2%). Максимальная сумма займа – 18 млн тенге (если недвижимость стоит более 18 млн тенге, заявитель разницу может оплатить из собственных средств).

Например, при покупке квартиры стоимостью 10 млн тенге платеж по займу, учитывая особенности системы жилищных строительных сбережений, первые 8 лет составит 83 333 тенге, а оставшиеся 11 лет снизится и будет равен 46 тысячам тенге.