Стартует чемпионат Казахстана по тяжелой атлетике

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 11 марта будет дан старт чемпионату Казахстана по тяжелой атлетике. Он пройдет в онлайн-формате. В предварительную заявку попали более 300 спортсменов со всей республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на olympic.kz.

«С января этого года мы проводим усиленную подготовку к предстоящему чемпионату Азии. На сегодняшний день тренерским штабом уже отобраны 17 участников: семь девушек и десять парней, но мы озвучим их имена лишь после того, как убедимся, что они в отличной соревновательной форме по итогам ЧРК. В этот раз мы снова используем уже привычный формат онлайн-соревнований. Для нашего вида спорта это приемлемый вариант, который с одной стороны не влияет на ход турнира, а с другой стороны исключает возможность заражения ребят перед таким важным стартом как лицензионный чемпионат Азии»,- озвучил главный тренер сборной Казахстана Бахыт Ахметов.

Добавим, что турнир продлится до 17 марта. Чемпионат Азии намечен на апрель этого года.







