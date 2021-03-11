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    07:46, 11 Март 2021 | GMT +6

    Стартует чемпионат Казахстана по тяжелой атлетике

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 11 марта будет дан старт чемпионату Казахстана по тяжелой атлетике. Он пройдет в онлайн-формате. В предварительную заявку попали более 300 спортсменов со всей республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на olympic.kz.

    «С января этого года мы проводим усиленную подготовку к предстоящему чемпионату Азии. На сегодняшний день тренерским штабом уже отобраны 17 участников: семь девушек и десять парней, но мы озвучим их имена лишь после того, как убедимся, что они в отличной соревновательной форме по итогам ЧРК. В этот раз мы снова используем уже привычный формат онлайн-соревнований. Для нашего вида спорта это приемлемый вариант, который с одной стороны не влияет на ход турнира, а с другой стороны исключает возможность заражения ребят перед таким важным стартом как лицензионный чемпионат Азии»,- озвучил главный тренер сборной Казахстана Бахыт Ахметов.

    Добавим, что турнир продлится до 17 марта. Чемпионат Азии намечен на апрель этого года.




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