Стартовавший в Туркестанской области проект «Қамқорлық» поддержали в других регионах страны
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Стартовавший в Туркестанской области проект «Қамқорлық» набирает обороты в стране. К благотворительному проекту присоединилась жительница Актюбинской области Гульбарам Кабыланкызы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.
«Наш народ всегда чтил такие качества, как щедрость, добродушие, благородство. Узнав, что в Туркестанской области стартовала программа «Қамқорлық», решила, что и я буду помогать нуждающимся. Мои дети в этом полностью меня поддержали», - отметила она.
В Жетысайском районе Гульбарам Кабыланкызы раздала мясо около 30 нуждающимся семьям. Кроме того, в городе Жетысай и поселке Асык-ата в двух детских реабилитационных центрах полностью обновила постельные принадлежности и подарила необходимую бытовую мебель.
Вместе с тем, в рамках программы «Қамқорлық» в селе Кызылколь Сузакского района семья Шегебая Сарыбаева отпраздновала новоселье. Местный предприниматель Сакен Аширметов подарил нуждающейся семье 6-комнатный дом площадью 120 кв. м.. До этого семья проживала в старом и ветхом доме.
Напомним, в Туркестанской области по инициативе областного филиала партии «Nur Otan» разработана и реализуется программа «Қамқорлық», которая направлена на оказание помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В настоящее время всесторонней помощью охвачены более 7 тысяч человек или 1643 семьи.
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