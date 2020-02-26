Стартовавший в Туркестанской области проект «Қамқорлық» поддержали в других регионах страны

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Стартовавший в Туркестанской области проект «Қамқорлық» набирает обороты в стране. К благотворительному проекту присоединилась жительница Актюбинской области Гульбарам Кабыланкызы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

«Наш народ всегда чтил такие качества, как щедрость, добродушие, благородство. Узнав, что в Туркестанской области стартовала программа «Қамқорлық», решила, что и я буду помогать нуждающимся. Мои дети в этом полностью меня поддержали», - отметила она.

В Жетысайском районе Гульбарам Кабыланкызы раздала мясо около 30 нуждающимся семьям. Кроме того, в городе Жетысай и поселке Асык-ата в двух детских реабилитационных центрах полностью обновила постельные принадлежности и подарила необходимую бытовую мебель.

Вместе с тем, в рамках программы «Қамқорлық» в селе Кызылколь Сузакского района семья Шегебая Сарыбаева отпраздновала новоселье. Местный предприниматель Сакен Аширметов подарил нуждающейся семье 6-комнатный дом площадью 120 кв. м.. До этого семья проживала в старом и ветхом доме.

Напомним, в Туркестанской области по инициативе областного филиала партии «Nur Otan» разработана и реализуется программа «Қамқорлық», которая направлена на оказание помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В настоящее время всесторонней помощью охвачены более 7 тысяч человек или 1643 семьи.