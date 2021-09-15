ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В спорткомплексе «Кайрат» Сайрамского района стартовало первенство Туркестанской области по боксу среди юношей. В соревнованиях мастеров кожаных перчаток примут участие 213 спортсменов региона, которые определят победителей в 14 весовых категориях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Например, спортсмен из Созакского района Жаксылык Елубай, впервые поднявшись на ринг в весе 44 кг, одержал победу в первой встрече.

Старший тренер Туркестанской области по боксу среди юниоров Талгат Алипбеков, специально прибывший на первенство области, выразил уверенность в том, что отберет сильнейших спортсменов, которые будут защищать честь области на предстоящих республиканских соревнованиях. Стоит отметить, что победители соревнований мастеров кожаных перчаток примут участие в региональных соревнованиях Казахстана, которые пройдут в городе Уральске с 12 по 17 октября.