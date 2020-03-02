Стартовала жилищная программа «Алматы жастары 3.0» с низкой процентной ставкой

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Тысячи молодых горожан в рамках городской программы «Алматы жастары» в этом году смогут приобрести свое жилье, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Алматы жастары» стартовала 2 марта 2020 года. С этой даты и до 30 марта 2020 года потенциальные участники жилищной программы могут подать заявку в режиме онлайн на сайте www.almaty-zhastary.kz. Для этого им необходимо наличие ЭЦП.

Участвовать в совместном проекте акимата Алматы и Жилстройсбербанка могут алматинцы в возрасте до 35 лет. Заявки будут приниматься от следующих категорий граждан, которые работают в государственных городских и республиканских организациях Алматы: врачи и медсестры; педагоги и воспитатели; артисты, писатели, сотрудники сферы культуры; тренеры и спортсмены; преподаватели и научные сотрудники вузов и научных институтов; работники социальной сферы; журналисты и сотрудники СМИ (государственных и коммерческих), занимающиеся производственной деятельностью.

Подробнее с полным списком потенциальных претендентов можно ознакомиться на сайте www.almaty-zhastary.kz или позвонив в Управление жилищной политики Алматы по номерам: +7 (727) 225 14 57, +7 (727) 225 14 44.

Официальный стаж работы участников «Алматы жастары» должен быть не менее последних шести месяцев. Для самозанятых представителей сферы культуры необходимо наличие зарегистрированного в Алматы, действующего ИП сроком не менее полугода.

«Программа «Алматы жастары» - это успешный пример совместной и плодотворной работы с акиматом города. Впервые жилищная программа стартовала в 2017 году и на нее был очень высокий спрос. Тогда за два года было принято 1 383 заявки. Мы смогли с городскими властями обеспечить жильем 240 молодых горожан на сумму 2,2 млрд тенге. В этом году на реализацию программы выделяется 10 млрд тенге из городского бюджета и 3 млрд тенге со стороны ЖССБ. Эти средства помогут решить жилищный вопрос уже 1 000 алматинцам», - пояснила председатель правления Жилстройсбербанка Ляззат Ибрагимова.

После завершения приема заявок на сайте www.almaty-zhastary.kz, управление жилья акимата города в течение 20 рабочих дней проверит списки претендентов, достоверность вложенных ими документов и отберёт участников, согласно набранным баллам. На них будет влиять количество лет в браке, наличие детей, срок непрерывного стажа работы по категории, принадлежность к социально-уязвимым слоям населения.

Когда пул будет сформирован, все его участники получат направление в ЖССБ для дальнейшего кредитования. Данное направление будет действительно в течение 15 рабочих дней. На поиск жилья банк дает два месяца. Квартиру можно будет приобрести как на первичном, так и на вторичном рынке.

Для ее покупки ЖССБ может выдать максимальную сумму в размере 13 млн тенге, первоначальный взнос должен быть не менее 10%. Процентная ставка по кредиту составит 5% годовых.

Например, при покупке квартиры, стоимостью 13 млн тенге, платеж по займу, учитывая особенности системы жилищных строительных сбережений, первые 8 лет составит 101 967 тенге, а оставшиеся 11 лет снизится и будет равен 54 100 тенге.

Отметим, о разработке новой программы «Алматы жастары 3.0» ранее на встрече с населением сообщил аким города Бакытжан Сагинтаев.