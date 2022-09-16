Стартовала кампания по прикреплению к поликлиникам в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Казахстане началась прикрепительная кампания по свободному выбору организации первичной медико-санитарной помощи (ПМСП). Алматинцам с 15 сентября по 15 ноября можно прикрепиться к государственным или к частным медицинским организациям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня алматинцы могут прикрепиться к 71 медучреждению, чтобы обслуживаться в рамках медицинского страхования, среди которых 40 государственных и 31 учреждение частной формы собственности», - сказала директор городского филиала «Республиканский центр электронного здравоохранения» Гульнара Искакова на брифинге в Региональной службе коммуникаций.

По словам спикера, горожане, прикрепившись к организации ПМСП в период кампании, начнут получать медицинскую помощь с 1 января 2023 года. Если гражданин не принял решение и не хочет менять поликлинику, никаких действий предпринимать не надо, автоматически он останется в той же поликлинике, в которой обслуживался ранее.

Гульнара Искакова также заявила, что при прикреплении к поликлиникам, должна соблюдаться территориальная принадлежность.

«Если пациент проживает в определенном районе города, то он должен выбрать поликлинику в шаговой доступности, которая находится в его районе», - заметила она.

Главный врач городской поликлиники №5 Алматы Гульшахира Камбарова заявила, что свободный выбор специалиста осуществляется по месту прикрепления с учетом количества прикрепленного населения на участке. Отказ в прикреплении возможен гражданину, проживающему не в зоне обслуживания, закрепленной за данной организацией ПМСП, если граждане при прикреплении предъявляют документы, не удостоверяющую личность и если поликлиника перегружена. По существующим нормативам на участке у врача общей практики должно быть не более 1700 пациентов.

Кроме того, трудовые мигранты, являющиеся гражданами государств - членов Евразийского экономического союза, могут прикрепиться к медорганизации на основании договора добровольного медицинского страхования (ДМС) на услуги ПМСП. Для прикрепления им необходимо лично обратиться в организацию ПМСП с заявлением.

Кампания по прикреплению проводится только среди медицинских организаций, зарегистрированных в базе данных ФСМС. Ознакомиться со списком доступных для прикрепления поликлиник можно на сайте фонда в разделе «Выбрать поликлинику».

Ранее сообщалось, что кампания прикрепления к поликлиникам стартовала в Казахстане. Возможность выбрать клинику у казахстанцев будет в течение двух месяцев – по 15 ноября 2022 года.