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Стартовала ХХХІІ сессия Ассамблеи народа Казахстана

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
27 Апреля 2023, 10:54
Стартовала ХХХІІ сессия Ассамблеи народа Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Во Дворце мира и согласия началась ХХХІІ сессия Ассамблеи народа Казахстана с участием Президента Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент Казинформ.

Тема сессии – «Справедливый Казахстан: единство, стабильность, развитие». Старт мероприятиям был дан вчера. 26 апреля состоялась панельная дискуссия с участием делегатов сессии. Представители Ассамблеи народа Казахстана установили нарядную юрту, которая символизирует единство народа нашей страны. В торжественном мероприятии приняли участие депутаты Парламента РК, руководители центральных и местных исполнительных органов, члены АНК, председатели республиканских и региональных этнокультурных объединений, научная, творческая интеллигенция, представители СМИ.

Выступая на открытии сессии, заместитель председателя Администрации Президента РК Аида Балаева отметила уже достигнутые результаты реформирования политической системы. В частности, с 2021 года в стране внедрен институт прямых выборов сельских акимов. За 2021-2022 годы сельский электорат избрал напрямую более 1,3 тысячи сельских акимов. В 2023-2024 годах запланированы выборы еще столько же в сельских округах. В результате у народных акимов наряду с самостоятельностью повысилась ответственность и подотчетность перед избирателями.

Ранее сообщалось о том, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев примет участие в очередной XXXII сессии Ассамблеи народа Казахстана с повесткой дня «Справедливый Казахстан: единство, стабильность, развитие».


АНК  
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