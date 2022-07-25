25 Июля 2022 12:26

Стартовал прием заявлений для участия в августовском ЕНТ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прием заявок для участия в августовском Едином национальном тестировании начался 25 июля и продлится до 30 июля. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РК.

Августовское ЕНТ проводится для того, чтобы у абитуриентов, не набравших пороговый балл, была возможность повторно пройти тестирование и поступить в вуз на платной основе. Участие в тестировании могут принять выпускники школ этого года, а также прошлых лет, выпускники колледжей и те, кто обучался в зарубежных школах.

ЕНТ в августе , как и основное, пройдет в электронном формате с 10 по 13 августа. При регистрации тестируемые сами выбирают место, дату и время проведения экзамена. Зарегистрироваться можно на сайте Национального центра тестирования.

Абитуриенты, которые приняли участие в основном ЕНТ, на августовском тестировании смогут поменять комбинацию профильных предметов

«К сожалению, некоторые абитуриенты во время сдачи ЕНТ, которое проходило с января по июль, не смогли набрать пороговый балл. Без порогового балла они не смогут поступить в высшие учебные заведения страны. Для того, чтобы у абитуриентов была возможность зачислиться на платное отделение, мы проводим августовское ЕНТ. Для этого необходимо набрать соответствующий пороговый балл и не менее 5 баллов по каждому предмету тестирования», – сообщил директор Национального центра тестирования МНВО РК Руслан Емелбаев.

Кроме того, выпускники колледжей, которые планируют продолжать обучение в вузе по своей специальности, могут поступить на обучение по итогам собеседования.

Ранее сообщалось, кто может принять участие в августовском ЕНТ.