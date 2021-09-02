Стартовал прием документов в столичные спортивные школы
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане стартовал прием документов в спортивные школы города на 2021-2022 учебный год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.
В столице функционируют 11 детских и юношеских спортивных школ. В настоящее время в 73 отделениях спортом занимаются 8032 ребенка на бесплатной основе. Здесь культивируются олимпийские, неолимпийские, национальные, а также виды спорта для лиц с ограниченными возможностями.
Прием в спортивные школы осуществляется ежегодно с сентября до октября.
Сначала родители выбирают спортивную школу и вид спорта для своего ребёнка. После подачи документов, в том числе заявления и справки врача о том, что для здоровья ребенка нет никаких препятствий для занятий спортом, дети приглашаются на отбор. Сдавшие установленные нормативы, принимаются в спортивные школы на основе отбора.
В детско-юношеских спортивных школах и спортивных школах по подготовке Олимпийских резервов детей тренируют высококвалифицированные тренеры, мастера спорта международного класса.«Для учащихся с ограниченными возможностями предусмотрены тренировочные залы и специальные инватакси, которые довозят спортсменов до тренировок и домой.
По дополнительным вопросам следует обращаться по номерам: 55-67-53, 55-75-61», - говорится в сообщении пресс-службы.
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