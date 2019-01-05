Стартовал «Караван милосердия» Ассамблеи народа Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ассамблея народа Казахстана дала старт ежегодным благотворительным мероприятиям АНК «Караван милосердия» на 2019 год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Караван милосердия» в текущем году будет проходить под единым слоганом «Мейiрiмдiлiкпен бiрлiкке!».

В ходе акции активисты Республиканского молодежного движения АНК «Жаңғыру жолы» развезут подарочные пакеты, символизирующие «Саркыт» нуждающимся в поддержке семьям, представителям социально уязвимых слоев населения. Сегодня подарочные пакеты получат 50 семей.

«В этом году мы составили календарь благотворительных акций на основе казахских народных традиций. Таким образом, все благотворительные акции в январе пройдут по знаком «Сарқыт», в феврале - «Сыбаға», в марте - «Шашу» и т.д. Философия жизни казахов степи всегда подразумевала традиции благотворительности. Поэтому все мы следуем вековым традициям и будем продолжать их дальше», - сказал заместитель Председателя АНК Леонид Прокопенко.

Как отметил Л.Прокопенко, в прошлом году Ассамблея народа Казахстана провела 8700 благотворительных мероприятий, более 400 тысяч были охвачены благотворительной помощью на общую сумму 2 млрд тенге.

Аналогичные мероприятия в соответствии с календарем благотворительных мероприятий АНК на 2019 год пройдут во всех регионах на базе Домов дружбы АНК.