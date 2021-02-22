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    11:32, 22 Февраль 2021 | GMT +6

    Стартовал IV сезон проекта «100 новых лиц Казахстана»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан объявляет о начале приема заявок в проект «100 новых лиц Казахстана - 2021». Прием заявок состоится с 22 февраля до 15 марта 2021 года на сайте 100janaesim.ruh.kz, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Ruh.kz.

    Проект «100 новых лиц Казахстана» – это истории конкретных людей из разных регионов, разных возрастов и национальностей, которые добились успеха за стремительные годы независимости. Инициатором проекта в 2017 году стал Елбасы Нурсултан Назарбаев. В этом году проект получит продолжение, мы узнаем новые имена нашей Родины, достойные внимания.

    Как отметила министр информации и общественного развития Аида Балаева: «В этом году проект проходит под эгидой 30-летия Независимости, и народ по достоинству должен оценить труд участников, многие из которых сложились как личности уже в независимом Казахстане».

    Принять участие в проекте могут казахстанцы, проживающие как в стране, так и за ее пределами. Прием заявок участников проходит по 7 номинациям: медицина, образование, наука и инновации, экология, культура и спорт, бизнес, общество.

    Для участия претендентам необходимо заполнить анкету на сайте 100janaesim.ruh.kz. Участник обязуется предоставить достоверную информацию. В случае выявления правонарушений либо иных фальсификаций, в том числе и накрутки голосов во время онлайн-голосования, организаторы оставляют за собой право исключить участника из проекта.

    Все заявки проходят модерацию, затем публикуются на сайте. После окончания приема заявок стартует общенародное онлайн-голосование. Часть победителей будет отобрана членами жюри, состоящим из видных общественных деятелей, представителей культуры, спорта и предпринимателей. В этом году среди членов жюри также победители проекта прошлых лет, добившиеся значительных успехов.

    Победителями проекта станут участники, набравшие наибольшее количество баллов во время голосования и отобранные авторитетным жюри.

    Уже в апреле мы узнаем имена победителей проекта, которые станут новыми лицами страны.


    Теги:
    100 новых лиц Казахстана Общество
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