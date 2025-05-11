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    10:35, 11 Май 2025 | GMT +5

    Стартовал челлендж «За что вы любите Мангистау?»

    В Мангистауской области стартовал уникальный челлендж в социальных сетях, демонстрирующий любовь к своей Родине, передает агентство Kazinform со ссылкой на областной акимат.

    Стартовал челлендж «За что вы любите Мангистау?»
    Фото: акимат Мангистауской области

    Автором данной инициативы является талантливый студент из Актау, который был признан лучшим лингвистом Азиатско-Тихоокеанского региона. Инициативу молодежи поддержал аким области Нурдаулет Килыбай, который сам принял участие в челлендже и передал его дальше, по всему региону.

    Стартовал челлендж «За что вы любите Мангистау?»
    Фото: акимат Мангистауской области

    — Лично я считаю, что я больше всех на свете влюблен в Мангистау. Я верю, что в будущем Мангистау станет красивейшим, цивилизованным, конкурентоспособным регионом с высококвалифицированными специалистами, высокой культурой, местом, где людям интересно и куда стремятся гости, — написал на своей странице глава региона.

    Стартовал челлендж «За что вы любите Мангистау?»
    Фото: акимат Мангистауской области

    В челлендже принимают активное участие представители интеллигенции, депутаты, общественные активисты, неправительственные организации, члены Совета матерей, студенты, молодежь, работники нефтяной и строительной отраслей. Участники выражают свою любовь к сакральной земле и делятся искренними словами в письменной форме.

    Стартовал челлендж «За что вы любите Мангистау?»
    Фото: акимат Мангистауской области

    Во многих произведениях широко используются мудрые слова великих сынов Мангыстау — поэтов и писателей. Например, слова известного писателя Абиша Кекилбаева.

    — Всевышний дал Мангистау все — и вверху, и внизу. Что касается Мангистау, то есть одна вещь, которую Всевышний утаил: Он не дал нашей земле реки. Но, Всевышний справедлив, вместо воды он дал народу этой земли душевность, — эта глубокая мысль нашла путь в сердца многих участников челленджа.

    Стартовал челлендж «За что вы любите Мангистау?»
    Фото: акимат Мангистауской области

     

    Теги:
    Соцсети Регионы Мангистауская область
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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