Стартовал челлендж «За что вы любите Мангистау?»

Автором данной инициативы является талантливый студент из Актау, который был признан лучшим лингвистом Азиатско-Тихоокеанского региона. Инициативу молодежи поддержал аким области Нурдаулет Килыбай, который сам принял участие в челлендже и передал его дальше, по всему региону.

Фото: акимат Мангистауской области

— Лично я считаю, что я больше всех на свете влюблен в Мангистау. Я верю, что в будущем Мангистау станет красивейшим, цивилизованным, конкурентоспособным регионом с высококвалифицированными специалистами, высокой культурой, местом, где людям интересно и куда стремятся гости, — написал на своей странице глава региона.

Фото: акимат Мангистауской области

В челлендже принимают активное участие представители интеллигенции, депутаты, общественные активисты, неправительственные организации, члены Совета матерей, студенты, молодежь, работники нефтяной и строительной отраслей. Участники выражают свою любовь к сакральной земле и делятся искренними словами в письменной форме.

Фото: акимат Мангистауской области

Во многих произведениях широко используются мудрые слова великих сынов Мангыстау — поэтов и писателей. Например, слова известного писателя Абиша Кекилбаева.

— Всевышний дал Мангистау все — и вверху, и внизу. Что касается Мангистау, то есть одна вещь, которую Всевышний утаил: Он не дал нашей земле реки. Но, Всевышний справедлив, вместо воды он дал народу этой земли душевность, — эта глубокая мысль нашла путь в сердца многих участников челленджа.