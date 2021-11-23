Старт вакцинации Pfizer дан в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Первыми в Кокшетау вакцину «Комирнати» производства Pfizer получили 12 студентов кокшетауского высшего медицинского колледжа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С начала учебного года в регионе зарегистрировано уже 1257 случаев КВИ среди школьников, в результате 82 класса в 52-х школах региона были переведены на дистанционный формат обучения.

Также с начала года зарегистрированы 164 случая КВИ среди студентов средне-специальных и 26 - среди студентов высших учебных заведений. В сравнении с прошлым годом заболеваемость среди подростков в возрасте до 14 лет увеличилась в 18 раз, от 15 до 17 лет - в 25 раз.

По словам главного государственного санитарного врача Акмолинской области Айнагуль Мусиной, снизить рост заболеваемости может только вакцинация, которая не раз доказывала свою эффективность. На сегодняшний день в Акмолинской области уже сформированы первые списки школьников, желающих вакцинироваться, с письменного информированного согласия родителей. Таких детей 727.

Всего в Акмолинской области подлежит вакцинации «Комирнати» 66105 человек, из них 47000 подростков, 4160 беременных женщин и 14945 женщин в периоде лактации.

«Я студентка второго курса высшего медколледжа. Сегодня как будущий медик я пришла получить вакцину Pfizer по обоюдному решению – моему и родителей. Считаю, что во время пандемии вакцинация должна быть обязательной, несмотря на возраст, чтобы обезопасить свое здоровье и здоровье окружающих», - поделилась 16-летняя Зейнеп Рымхан.

По словам заместителя главного врача по детству городской поликлиники Гульнары Балташевой, в первый день привиты были именно 12 подростков для того, чтобы избежать разлива, ведь вакцина шестидозная.

«Сегодня мы прививаем 12 студентов кокшетауского высшего медколледжа. После обязательного осмотра врача проводится допуск к вакцинации, обязательно с письменного согласия родителей и в сопровождении медработника колледжа. Подростки в течение 30 минут находятся на поствакцинальном наблюдении. Поствакцинальной реакции не наблюдается», - сообщила врач.

Ну а после вакцинации подростков ждали подарки в виде билетов в театр или на хоккей и скидочных купонов на молочную продукцию. Высший медколледж также приготовил небольшие сувениры своим привитым учащимся.

Напомним, что медицинские пункты школ и медиработники прошли специальную методическую подготовку. Аттестацию с разрешением к вакцинации получили 830 медработников в регионе, в том числе 149 врачей и 681 средний медицинский работник.

Как уточнили в пресс-службе управления здравоохранения региона, из резерва средств Правительства РК на закуп вакцины «Комирнати» против COVID-19 Pfizer/BioNTech, физиологического раствора, шприцов для разведения и введения вакцины, морозильной камеры, поддерживающей ультранизкий температурный режим, выделено 689,8 млн тенге. На склад базы специального медицинского снабжения поступили две морозильные камеры, поддерживающие ультранизкий температурный режим -90/-60. Для хранения вакцин в медицинских организациях имеются 60 морозильных камер, 340 термоконтейнеров, 10 сумок-холодильников рефрижераторного типа, 1690 хладоэлементов.

Ранее сообщалось, что 18 ноября в регион поступила первая партия двухкомпонентой вакцины «Комирнати» производства Pfizer/BioNTech в количестве более 35100 доз, рассчитанная на 17550 человек. В первую очередь прибывшей вакциной будут вакцинироваться подростки в возрасте 12-17 лет, беременные женщины на сроке 16-37 недель, кормящие матери, у которых прошло более 42 дней после родов.



