Старт в большой космос Айдыну Аимбетову дал школьный кружок

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Международный конкурс по космической технике и технологиям «Kazakhstan Smart Space», который прошел в канун Дня космонавтики под знаком Года детей в Казахстане и специального проекта 5-го Евразийского саммита лидеров цифровой экономики, выявил немало талантливой молодежи, представившей уникальные космические проекты, передает корреспондент МИА «Казинформ». Среди победителей - станция юных техников (СЮТ) города Талдыкоргана, которая заняла второе место в номинации «Макет» с проектом «Многоразовый лунный взлетный посадочный комплекс «Сункар». В интервью с руководителем талдыкорганской СЮТ Сериком Дауталиевым речь шла о будущем космонавтики и сегодняшней роли детей в ее развитии.

- Серик Адаевич, Вы уже тридцать лет руководите кружком космонавтики станции юных техников. Что поменялось за эти годы?

- Начну с того, что сегодняшние юные техники – это те, кто завтра придет нам на смену, те, кому завтра придется отдать все свои силы, знания, навыки для решения задачи государственной важности - ускорение научно-технического прогресса. И в этом плане международная конференция была очень кстати. Время новых технологий стремительно, потому очень важно как можно раньше дать ориентир для детей и молодежи для реализации своих идей и разработок. Работы очень интересные, на грани фантастики. Но именно этой смелостью, творческим подходом, подкрепленной научными данными, отличаются проекты детей. Что касается самих детей, мне кажется, они не изменились. И тогда, и сейчас есть одинаково устремленные, любознательные интеллектуалы, трудолюбивые ребята. Они и становятся в будущем хорошими специалистами. Например, наш знаменитый земляк, космонавт Айдын Аимбетов – воспитанник нашей станции юных техников Талдыкоргана. Поэтому с гордостью могу сказать, что старт в большой космос Айдына был взят в нашем школьном кружке. Кстати, кружковцы космической лаборатории были в Байконуре на запуске космонавта Аимбетова, а также встречали его из космоса, приглашали к себе в гости в Талдыкорган.

- Что представляет собой проект лунного взлетно-посадочного комплекса «Сункар»?

- Лунной тематикой мы занимаемся еще с 90-х годов. Несколько модификаций лунных кораблей назвали именами степных орлов. В нынешнем конкурсе Kazakhstan Smart Space представили проект классической схемы. «Сункар» представляет собой мобильный посадочный модуль горизонтальной конфигурации, предназначенный для двойного использования в качестве грузового или пилотируемого посадочного модуля. Данная концепция имеет несколько преимуществ. Она обеспечивает развивающую архитектуру. Его мобильность позволяет осуществлять запуск/посадку вдали от форпоста. Это не наносит ущерба лунной базе выбросами от работающих двигателей. Доставленный груз легко разгружается с помощью крана - манипулятора, что позволяет максимально использовать возможности лунной базы. В составе лунного взлетно-посадочного модуля мы применили такелажное устройство в виде ферменной балки с тросами, для выгрузки полезного груза и использование гидроборта для разгрузки и погрузки с лунного модуля. Наши ребята - Танат Биготанов и Рамазан Базарбаев, авторы проекта, учащиеся НИШ г. Талдыкорган были удостоены серебряной медали международного конкурса.

- В чем секрет популярности вашего кружка космонавтики до сегодняшних дней?

- Знаете, наше детство вместило в себя такие грандиозные события, которые повлияли и на мою судьбу, и на судьбы многих детей: это и запуски первых советских спутников, и первые полеты межпланетных станций, и, конечно, первые старты наших космонавтов. После уроков дети по всей стране с увлечением стали интересоваться, изучать космос. Но все это шло и развивалось до тех пор, пока полеты в космос не стали обыденным делом. Тогда в 90-х годах я и решил открыть кружок космонавтики и ракетомоделирования. Передо мной стала дилемма: либо строить модели ракет или заняться проектированием космических аппаратов? Идея проектирования воодушевила моих кружковцев. Нужен был современный компьютер. Без него нельзя было посчитать, рассчитать траекторию полетов на Марс и Луну, получить облик марсианских и лунных кораблей. Но мы рискнули! В 1999 году для расчетов траекторий и создания на базе персональных компьютеров графических изысканий, с целью создания облика пилотируемых марсианских кораблей совместно с Корпусом мира (США) выиграли грант на приобретение мультимедийного комплекса!

Вскоре был готов проект марсианского экспедиционного корабля. Могли ли мы тогда думать, что здесь же, на станции юных техников в кружке космонавтики возникнет обширная Концепция полета на Марс! Нужен был планетарный скафандр, шлюзовая камера для выхода космонавтов на поверхность, система для спуска на Красную планету… Десятки проектов посвятили данной теме. Например, проект планетарного скафандра для исследователя Марса, который мы успешно представили на республиканской научно-практической конференции Малой академии наук. Руслан Черноусов в 1995 году представил свой проект скафандра в г. Алматы, получил первое место и был приглашен в США. Но из-за финансовых затруднений эта поездка не состоялась. На всех форумах и конференциях мы стали показывать скафандр. К нашему удивлению, мы увидели свой скафандр в американских публикациях. И конечно, мы были этому и удивлены, и рады.

- Какие итоги подвели в этом году?

- Да, к этому Году детей в Казахстане мы подготовили статистику. Как оказалось, космическая лаборатория станции юных техников города Талдыкоргана на начало 2022 года, участвуя в областных, республиканских и международных соревнованиях, слетах, турнирах, олимпиадах,одержала 449 побед, призерами стали 136 кружковцев, подготовлено 80 научных проектов, в том числе 52 проекта по космонавтике, 18 работ по марсианской теме, 12 – по лунной тематике. За эти годы 132 наших воспитанника поступили в высшие технические вузы. Космическая лаборатория г. Талдыкоргана является призером Всероссийской олимпиады «Шаг в будущее» космонавтика, Международного симпозиума «Мы-интеллектуалы 21 века» в Киргизии, «Байконурских чтений», международного конкурса работ среди молодых исследователей «Полет в будущее», посвященный памяти Роберта Хайнлайна в США, Международного космического лагеря в г. Измир, в Турции, Международного конкурса «Nazarbayev Fund Schools Challenge», Гагаринских чтений в г. Гагарин Смоленской области.

Впереди большая работа. Много идей, проектов. Подрастает молодая поросль, которая ничем не уступает предыдущим поколениям моих кружковцев. Желаем им новых высот на олимпе науки!

- Благодарим Вас за интервью, большой труд и преданность делу.