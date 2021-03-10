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Старт строительству третьего энергоблока АЭС «Аккую» дали Эрдоган и Путин

Редактор:  
Гульмира Байзакова
10 Марта 2021, 21:20
Старт строительству третьего энергоблока АЭС «Аккую» дали Эрдоган и Путин

АНКАРА. АНАДОЛУ-ТАСС-КАЗИНФОРМ - В провинции Мерсин на юге Турции в среду прошла церемония закладки фундамента третьего энергоблока АЭС «Аккую». В церемонии в режиме видеоконференции приняли участие президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

Глава Минэнерго Турции Фатих Донмез назвал проект АЭС «Аккую» одним из крупнейших энергетических проектов в истории Турецкой Республики.

«АЭС «Аккую» внесет вклад в энергобезопасность Турции», - подчеркнул турецкий министр.

По его словам, деятельность АЭС рассчитана на 60 лет, что позволит снизить ущерб окружающей среде и покроет 10 процентов потребностей Турции в электроэнергии.

По информации ТАСС, АЭС «Аккую» в провинции Мерсин на берегу Средиземного моря строит госкорпорация «Росатом».

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Первая в Турции атомная электростанция строится на основе межправительственного соглашения, подписанного между Россией и Турцией в мае 2010 года. За сооружение станции отвечает специально созданная компания - «Аккую Нуклер». АЭС «Аккую» будет состоять из четырех энергоблоков мощностью по 1200 МВт каждый. После завершения строительства станция будет вырабатывать около 35 млрд кВт*ч в год.

Строительство первого блока АЭС «Аккую» началось в апреле 2018 года, второго - в июне 2020 года. Документы на получение лицензии на строительство четвертого, последнего, блока станции Росатом уже сдал регулирующим органам Турции.

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