Старшего прокурора задержали в Конаеве по делу о мошенничестве

Задержан старший прокурор Балхашского района Алматинской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

Информация о задержании старшего прокурора Балхашского района распростарняется в СМИ.

— Факт задержания 12 февраля в городе Конаев К. Сонабаева в рамках совместных мероприятий департаментами КНБ по Алматинской области и собственной безопасности Генеральной прокуратуры подтверждаем, — сообщили в пресс-службе КНБ РК.

В отношении него проводится досудебное расследование по части 3 статьи 24 и части 3 статьи УК РК «Мошенничество». Детали расследования в соответствии с частью 1 статьи 201 УПК РК разглашению не подлежат.