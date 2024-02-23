РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:22, 22 Февраль 2024 | GMT +6

    Старшего прокурора задержали в Конаеве по делу о мошенничестве

    Прокуратура
    Фото: Маскат Шагырбаев / Kazinform

    Задержан старший прокурор Балхашского района Алматинской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Информация о задержании старшего прокурора Балхашского района распростарняется в СМИ.

    — Факт задержания 12 февраля в городе Конаев К. Сонабаева в рамках совместных мероприятий департаментами КНБ по Алматинской области и собственной безопасности Генеральной прокуратуры подтверждаем, — сообщили в пресс-службе КНБ РК.

    В отношении него проводится досудебное расследование по части 3 статьи 24 и части 3 статьи УК РК «Мошенничество». Детали расследования в соответствии с частью 1 статьи 201 УПК РК разглашению не подлежат.

    Теги:
    КНБ Прокуратура Алматинская область Конаев Задержания
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!