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Старшая дочь короля Иордании Абдаллы II  вышла замуж

14 Марта 2023, 00:03
Старшая дочь короля Иордании Абдаллы II  вышла замуж Фото: Королевский Хашимитский двор

АММАН. КАЗИНФОРМ – В столице Иордании состоялась праздничная церемония, посвященная свадьбе старшей дочери короля Иордании Абдаллы II и королевы Рании аль-Абдаллы. 26-летняя принцесса Иман бинт Абдалла II вышла замуж за 28-летнего нью-йоркского финансиста Джамиля Александра Термиотиса, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Королевский Хашимитский двор.

Свадебная церемония состоялась во дворце «Бейт аль-Урдун» в Аммане. Торжество началось с «заффы», которую можно описать как традиционный в арабской культуре свадебный музыкальный парад с барабанами «бендир», волынками, рожками и порой пылающими мечами. Группа танцоров и музыкантов приветствует жениха и невесту в зале для приемов, где свадебная вечеринка далее продолжается с ди-джеем или живой группой, а также с танцами и пением.

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Часть церемонии была показана в прямом эфире по государственному телевидению, на ней молодожены прочли отрывок из Корана после подписания свидетельства о браке.

photoПара обручилась в июле прошлого года в присутствии короля Абдаллы II и королевы Рании, а также членов семьи невесты и жениха. Однако дата бракосочетания была назначена только на прошлой неделе.

Принцесса Иман — старшая дочь короля Абдаллы II и королевы Рании и их второй ребенок после наследного принца Аль-Хусейна. Она родилась 27 сентября 1996 года в Аммане, окончила Международную Амманскую академию, а затем поступила в Университет Джорджтауна в Вашингтоне. У нее есть младшая сестра, принцесса Сальма, которой 21 год, и два брата, наследный принц Хусейн, 28 лет, и принц Хашем, 17 лет. Дедом принцессы был король Хусейн бин Талал.

О женихе принцессы Джамиле Термиотисе известно, что он происходит из греческой семьи, родился в столице Венесуэлы, Каракасе.

Термиотис изучал бизнес-администрирование и бизнес в Международном университете Флориды и в 2015 году основал венчурную фирму Outbound Ventures LLC в Нью-Йорке.

На мероприятии присутствовали члены Королевской семьи, семьи Термиотис и ряд приглашенных гостей.

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Как сообщается, до церемонии принцессу Иман в белом платье с длинным шлейфом и рукавами с кружевными манжетами и бриллиантовой тиарой сопровождал по дворцовым садам ее старший брат - наследный принц Хусейн бин Абдалла.

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Также в июне ожидается свадьба старшего сына короля Абдаллы II, наследного принца Хусейна, который женится на Раджве аль-Саиф, младшей дочери саудовского бизнесмена Халеда аль-Саифа.

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Среди присутствовавших были члены правящих семей государств Персидского залива - шейх Халед бин Мохамед бин Заид Аль-Нахайян, который является председателем исполнительного офиса Абу-Даби, шейх Иса бин Салман бин Хамад Аль-Халифа из Бахрейна и шейх Салман бин Ахмед Аль-Халифа, а также шейх Кувейта Амтал аль-Ахмад аль-Джабер ас-Сабах. Энтиссар Амер, нынешняя первая леди Египта, также присутствовала на свадьбе, сообщает ArabNews.

Королева Рания поделилась серией фотографий молодоженов в социальных сетях с подписью: «Иман, я молюсь, чтобы эта следующая глава в твоей жизни принесла тебе столько же радости, любви и смеха, сколько ты принесла нам за эти годы. Поздравляем жениха и невесту!»

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