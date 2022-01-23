Старожилы рассказали об истории павлодарского села Подстёпка

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В селе Подстёпка побывала этнографическая экспедиция молодых краеведов, участникам которой прожившие здесь всю жизнь люди рассказали о том, как строили дома, переживали голод в годы ВОВ и спасались от волков, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Раньше люди были намного добрее, вежливее; общение было тесным, не как сейчас. Работали, можно сказать, не покладая рук», - рассказал 63-летний житель села Подстёпка Павлодарского района Павлодарской области Болат Тапенович Копбаев.

В гостях у него и других старожилов этого небольшого села на берегу реки Иртыш, чуть южнее Павлодара, побывала этнографическая экспедиция молодых краеведов из Павлодара. Они записывали воспоминания людей о традициях и истории этого небольшого населённого пункта.

Б.Т. Копбаев живёт на улице Потанина, в доме 27. Это старый дом, в котором выросли он и вся его семья. Когда мужчина в 1959 году появился на свет, его отцу было 59 лет (папа Тапен Коппаевич Коппаев родился в 1900 году, мама Анипа Мажитовна Коппаева – в 1907-м). Дом, говорит мужчина, стоит здесь с 1943 года.

«Когда отец в 1943 году по ранению пришёл с фронта, ему вроде бы дали этот дом. Тут было много деревянных строений – здесь, здесь…, - показал Болат Тапенович краеведам. - Лес для жилья, рассказывал отец, возили из Майкарагая. На быках, месяцами в пути; возили эти брёвна и строили все эти дома».

Рассказывая о том, насколько сильно жизнь всех сельчан в середине двадцатого века и позже была пропитана трудом, Б.Т. Копбаев добавил, что его мама работала на огороде, а папа костоправом, завхозом. Было так, что он замещал председателя колхоза.

«Мать всегда рассказывала: «Он утром уйдёт, и целый день его нет. Только вечером приходит домой». Поэтому она сама справлялась с хозяйством, - вспомнил мужчина. - Мои братья и сёстры уже подрастали, помогали друг другу, жили дружной семьёй, соседи помогали, а мы - им. Семья у нас большая. Нас было пять сыновей и пять дочерей».

Отец Болата Тапеновича умер в 1984 году, мама – в 1988-м, но их в Подстёпке помнят многие. Хотя именно местных, уроженцев в этом селе уже не так-то и много, добавил другой житель этого населённого пункта Серик Суюнтаевич Косубаев. Он живёт в красивом доме, заметном издалека.

«Многие уехали: кто за границу, кто в город; большинство умерло. Жить сюда почти не приезжают; основу тех людей, что всё же селятся тут, составляют оралманы, - рассказал он. - У нас был магазин – сейчас в нём располагается дом, в котором приезжие люди и живут: приходится в Зарю (соседнее более крупное село - Казинформ) ходить в магазин, в Подстёпке магазина нет».

Чуть в стороне живёт Анна Николаевна Агаркина. Женщина помнит голод в Подстёпке в годы Великой Отечественной войны.

«Паёк привозили: на детей 200 грамм, а нам - 400. Транспорту не было – на лошадях; как сейчас на машинах – такого не было. Приезжали – и от нас брали, и нам привозили во время войны, - сказала женщина. - Я и мать уже даже опухали, особенно когда весна: ничего ещё нет. Нам подарили дойную козу. Мы с этой козой остались в живых с матерью, выжили».

Анна Николаевна вспомнила, что медицина в те годы была развита слабо, и лекарств в селе не было. Три раза её мама тяжело болела, и отец возил её к врачам в город на бричке. Туда везёт совсем больную, оттуда - уже более бодрую.

«У нас в Подстёпке был хороший врач Никитин, у него самого было двое детей. Случилась какая-то болезнь, и у него была только одна ампулка лекарства, - добавила она. - Он спас сына (кажется, Валерка Никитин и сейчас живёт в Павлодаре), а дочку не смог спасти. Лекарства не было, и он не смог уберечь своё кровное дитя».

А ещё рассказала Анна Николаевна, что прежде мимо Подстёпки проходила оживлённая дорога. Люди, говорит, ездили из Алма-Аты, Семипалатинска и даже из Китая мимо их села через Павлодар в Омск.

«Мы жили на лугах, принадлежавших первому отделению колхоза имени Карла Маркса. Зимой возили в Шакат сено не быках, которые у нас были. А за речкой стоял скот, молодняк, который только кормили, поили, но не доили. Мы с матерью ухаживали за быками, а отец сено охранял, - припомнила собеседница. - По пути отец прихватывал меня поработать в пекарне. Прошло время, и я стала трудиться в огороде. Всё время работала, меня поощряли за труд».

В годы Великой Отечественной войны в Подстёпке, по её словам, были больница, почта, школа и ветряная мельница, на месте которой теперь - русское кладбище. Были тут частные рыбартель, развивалось земледелие, держали люди и скот. С появлением колхоза имени Карла Маркса многое стало по-другому. Что-то отдавали в колхоз, а он давал людям паи. В колхоз и в село Комарицыно люди ездили в магазин. В Комарицыно, кстати, Анна Агаркина закончила школу, всего четыре класса.

«На выходных шла из школы домой три километра. В дорогу отец давал факел, спички и палку, чтобы волки не напали. Они огня боялись, - вспомнила она. - Волков много было, но скот мы держали, и может из-за того, что затвор был хорошим, в сарай волки не заходили».

Среди людей скотокрадов она тоже не помнит. А вообще уклад был таким, что для решения общих вопросов на совет собирались старики. Вместе и толковали о том, что купить, что привезти, что построить.

«Конечно, Подстёпка была бедненькой; дома были саманными, у нас на лугах дом был и вовсе дерновый, дёрн с сеном скашивали и укладывали. Но стена, правда, была широкой и тёплой. Дом был тёплый из трёх комнат и большой сарай. Бураны зимой были сильные, морозы до 50 градусов», - рассказала женщина.

Речка – протока Иртыша, которая тоже называется Подстёпкой, говорит Анна Николаевна, была хорошей, чистой, заливала луга, и рыбу тут ловили разную. Даже стерлядь попадалась.

«А жили мы на «тройнике», где встречались Иртыш, старое русло Иртыша и протока Подстёпка, впадающая в реку; работали бакенщики, ходили пароходы. Бакенщики жили на Иртыше, а в село-то им надо, чтобы в магазин сходить, - улыбнулась А.Н. Агаркина. - Вот отец купил лодку, и я была извозчиком, перевозила людей с берега на берег. Когда им надо переправиться, они кричали нам, их зов слышали мать или отец, всех желающих переправиться знали поимённо».

Вспомнила она и то, что в село в разные годы и с разной целью приезжали большие люди из Алма-Аты, Павлодара.

«Меня всегда подкармливали алматинским апортом. Вот и вЫходили, что я дольше всех в семье прожила. Родители у меня были симпатичные. И я тоже», - сказала собеседница из Подстёпки, которая до сих пор помнит добро, с которым к ней относились в детстве.

Фото Виктора Рябова.