Стармер и Трамп признали важность открытия Ормузского пролива

— Лидеры обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке и, в частности, необходимость открытия Ормузского пролива для возобновления мирового судоходства, — говорится в коммюнике, распространенном канцелярией главы британского правительства по итогам воскресного телефонного разговора с главой Белого дома.

— Они сошлись во мнении, что открытие Ормузского пролива жизненно необходимо для обеспечения стабильности на глобальном энергетическом рынке, — сообщили на Даунинг-стрит, 10.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие города, в том числе Тегеран. КСИР заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. 11 марта представитель «Хатам аль-Анбия», центрального штаба иранских ВС, заявил, что Иран не позволит провозить через Ормузский пролив какие-либо нефтегрузы, имеющие отношение к Соединенным Штатам и их союзникам. 15 марта он заверил, что Тегеран прибегнет к любым методам, включая контроль за движением судов в Ормузском проливе, чтобы заставить противника сдаться.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2026 года на лондонской бирже ICE в пятницу поднималась выше $110 за баррель. Американский банк Goldman Sachs ранее допустил, что цена на нефть этой марки может превысить исторический максимум, установленный в 2008 году на уровне около $147 за баррель, если перебои в поставках затянутся.

Международное энергетическое агентство предложило высвободить рекордный объем нефти.