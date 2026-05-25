Starlink обеспечивает интернет в 269 школах Туркестанской области

В школах Туркестанской области продолжается работа по расширению цифровой инфраструктуры и обеспечению образовательных организаций современной техникой. Об этом сообщили в акимате Туркестанской области в ответ на запрос агентства Kazinform.

По данным местных исполнительных органов, к оптоволоконному интернету в регионе подключена 671 школа со скоростью доступа от 20 до 80 Мбит/с. Кроме того, 269 школ обеспечены спутниковым интернетом через АО «Республиканский центр космической связи» с использованием сети компании SpaceX и системы Starlink, где скорость подключения достигает до 150 Мбит/с.

В акимате Туркестанской области также сообщили, что общеобразовательные школы региона обеспечены 71 147 компьютерами. В среднем на один компьютер приходится 13,9 учащегося.

Помимо этого, в учебных заведениях дополнительно используются 9 169 планшетов, 486 ноутбуков, 496 нетбуков и 3 070 компьютеров, что позволяет расширять доступ учащихся к цифровым образовательным ресурсам и повышать уровень технической оснащенности школ.

В акимате отмечают, что работа по цифровизации образования направлена на повышение качества обучения и сокращение цифрового разрыва между городскими и сельскими школами.