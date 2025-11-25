РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    04:05, 25 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Старый мост будут полностью закрывать на ночь в Семее

    В Управлении полиции города Семей сообщили о временном закрытии подъездов к старому автогужевому мосту, передает агентство Kazinform.

    Асфальтовое покрытие старого моста обновили в Семее
    Фото: акимат области Абай

    Ограничения будут действовать с 24 по 28 ноября — ежедневно с 22:00 до 06:00 в связи с реконструкцией канализационного коллектора «Мясокомбинат».

    В ведомстве уточнили, что движение будет открываться в 06:00 и вновь закрываться в 22:00. Канализационный коллектор «Мясокомбинат» протяженностью 5,4 км, введенный в эксплуатацию еще в 1939 году, в настоящее время проходит плановые работы по реконструкции.

    Также отмечается, что на участке моста проводится замена изношенных канализационных труб. В связи с временными неудобствами жителям рекомендуется заранее планировать маршруты передвижения.

    Ранее аким области Абай Берик Уали в ходе рабочей поездки ознакомился с состоянием автогужевого моста, известного среди горожан как «Старый мост». Он также рассказал о строительстве нового транспортного перехода рядом с автогужевым мостом.

    Теги:
    Семей Мост Ремонт Область Абай
    Жанар Альжанова
    Автор
