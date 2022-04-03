Старинный котел передали музею «Әзірет Сұлтан»

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Государственном историко-культурном музее-заповеднике «Әзірет Сұлтан» прошла традиционная акция «Дар музею». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу музея.

Целью мероприятия является привлечение внимания общественности к проблеме сохранения национального историко-культурного наследия, призвать население передать музеям для профессионального хранения и представления на всеобщее обозрение особо значимых и ценных предметов, экспонатов, относящихся к великим личностям нашей нации.

В ходе акции «Дар музею» ученые и историки, неравнодушные жители города передали в фонд музея около 30 ценных экспоната.

Среди них имеется книга «Тафсир», переведенная известным ученым Шайх Сулейман Джамалем, старинный казан, унаследованный от предков, фулус, отчеканенный в денежном дворце Бухары от имени Амир Тимура Тимуридского государства в 785-786 г.х. (1383-1385 гг.) и 832 г.х. (1428-1429 гг.), монеты Кокандского ханства в двух экземплярах капельной формы, один экземпляр квадратной формы, относящиеся к XVII веку медные монеты прямоугольной формы и нумизматические реликвии Русского царства, портрет Карсона Бекназарулы Таныбай батыра, погребенного в мавзолее Ходжи Ахмеда Яссауи, печать.

Трехвековой казан, отлитый из бронзы, переданный династией Танатаровых, вызвал интерес у посетителей мавзолея.

75-летний Асылбек Танатарулы, в сопровождении своих сыновей и внуков, решил передать исторический казан в музей мавзолея. Еды из бронзового котла отведали многие уважаемые люди . Асылбек Танатарулы дал благословение, передав ценный казан в фонд музея, чтобы увековечить память династии.

Также внимание привлек портрет личности Карсона Бекназарулы Таныбай батыра, погребенного в мавзолее Ходжи Ахмеда Яссауи.

Таныбай батыр боролся за независимость казахского народа с 1670 по 1755 годы. В честь 350-летия со дня рождения батыра президент общественного фонда имени «Каракесек Карсон Бекназарулы Таныбай батыр» А. Есжанов, подарил портрет батыра из масляной краски художника Сапара Хасенулы мавзолею Ходжи Ахмеда Яссауи.

Ценные экспонаты, переданные музею, имеют глубокую историю и познавательную ценность.

«Есть много способов и методов пополнения музейного фонда. Один из них - проведение акций среди населения, призыв к дарению в фонд музея исторический значимых экспонатов. Дарование музеям - акция, ставшая традиционным событием в музеях мира. Большая часть фондов всех крупнейших музеев мира и около 400 музеев различных проектов нашей страны собраны благодаря культурным ценностям, переданными частными гражданами в дар музеям, и являются одной из важнейших основ в деле комплектования музейных фондов. Редкие исторические экспонаты, которые дошли до нас сегодня, являются бесценными для последующих поколений», - отметила главный хранитель Государственного историко-культурного музея-заповедника «Әзірет Сұлтан» Нуржамал Аширбекова.

В фонде отдела хранения и учета хранятся 24 558 экземпляров древних экспонатов, из них 13 640 экземпляров-основной фонд, 10 918 экземпляров-научный вспомогательный фонд. Большинство из них имеют историческую ценность в оригинале.









Фото:azretsultan.kz