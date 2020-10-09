Старинный Коран представлен на выставке в Темиртау

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - В историко-краеведческом музее Темиртау открылась экспозиция ко Дню духовного согласия. Этот праздник в Казахстане отмечают 18 октября. Главный экспонат выставки - Коран, священная книга мусульман, датированная началом прошлого века, передаёт корреспондент МИА «Кпзинформ».

Такой подарок музею преподнёс 20 лет назад наиб-имам мечети Абдуали Асанов. В его семье книга была реликвией и передавалась от отца к сыну. До наших дней старинный экземпляр Корана дошёл не полностью. Это лишь средняя часть. В книге 60 глав на арабском языке.

«Священным Коран считается, если книга на арабском языке. Книга переведена более чем на 100 языков мира. Состоит из 6 200 аятов, которые были сформированы в суры (главы). Здесь насчитывается 114 сур, которые в свою очередь делятся на мекканские и мединские», - говорит Гулим Сыздыкова, заведующая экскурсионно-массовым отделом историко-краеведческого музея.

Выставка, приуроченная ко Дню духовного согласия, будет действовать в музее до конца октября.