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    16:26, 23 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Старинные европейские карты Казахского ханства представили в Европарламенте

    Европа карты Казахское ханство
    Фото: пресс-служба МИД РК

    Посольство Казахстана в Королевстве Бельгия выступило соорганизатором выставки «Соединяя горизонты – Культурная одиссея из Центральной Азии и Монголии в Европейский Союз», которая проходит на этой неделе в Брюсселе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    При поддержке председателя делегации Европейского Парламента по сотрудничеству с Центральной Азией и Монголией Томаша Здеховского в главном здании Европарламента были представлены уникальные элементы традиционного быта и культуры народов Центральной Азии и Монголии, а также предметы современной живописи и фото природных богатств.

    По просьбе организаторов Посольство Казахстана также представило гостям выставки уникальные старинные европейские карты с изображением Казахского ханства и других народов Центральной Азии.

    В своем приветственном выступлении Посол Маргулан Баймухан особо отметил, что проведение столь крупного культурного мероприятия в стенах Европейского Парламента подтверждает важность продвижения эксклюзивного туристического бренда «Центральная Азия», идея которого была предложена Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым во время V Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в сентябре 2023 года в Таджикистане.

    В свою очередь, Т. Здеховский заявил, что намерен показать сотрудникам и посетителям Европейского Парламента элегантность центрально-азиатской цивилизации, а также богатую культуру, искусство и уникальную природу Центральной Азии и Монголии.

    В мероприятии приняли участие многочисленные депутаты и сотрудники Европейского Парламента, включая заместителя председателя Подкомитета по правам человека Кристиана Сагартца, а также членов Комитета по иностранным делам Карстена Люке, Франциско Миллана-Мона, Тьерри Мариани и других.

    Теги:
    Евросоюз Культура МИД РК Европа
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