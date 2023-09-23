Старинные европейские карты Казахского ханства представили в Европарламенте

Посольство Казахстана в Королевстве Бельгия выступило соорганизатором выставки «Соединяя горизонты – Культурная одиссея из Центральной Азии и Монголии в Европейский Союз», которая проходит на этой неделе в Брюсселе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

При поддержке председателя делегации Европейского Парламента по сотрудничеству с Центральной Азией и Монголией Томаша Здеховского в главном здании Европарламента были представлены уникальные элементы традиционного быта и культуры народов Центральной Азии и Монголии, а также предметы современной живописи и фото природных богатств.

По просьбе организаторов Посольство Казахстана также представило гостям выставки уникальные старинные европейские карты с изображением Казахского ханства и других народов Центральной Азии.

В своем приветственном выступлении Посол Маргулан Баймухан особо отметил, что проведение столь крупного культурного мероприятия в стенах Европейского Парламента подтверждает важность продвижения эксклюзивного туристического бренда «Центральная Азия», идея которого была предложена Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым во время V Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в сентябре 2023 года в Таджикистане.

В свою очередь, Т. Здеховский заявил, что намерен показать сотрудникам и посетителям Европейского Парламента элегантность центрально-азиатской цивилизации, а также богатую культуру, искусство и уникальную природу Центральной Азии и Монголии.

В мероприятии приняли участие многочисленные депутаты и сотрудники Европейского Парламента, включая заместителя председателя Подкомитета по правам человека Кристиана Сагартца, а также членов Комитета по иностранным делам Карстена Люке, Франциско Миллана-Мона, Тьерри Мариани и других.