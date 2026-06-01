Старые методы не работают: как меняется социология в эпоху ИИ

Методы социологических исследований в эпоху цифровизации и повсеместного внедрения искусственного интеллекта необходимо серьезно пересматривать. Об этом заявили участники форума социологов в Алматы, передает Kazinform.

Современная социология не ограничивается традиционными опросами и необходимостью анализировать большой объем данных. Повсеместное внедрение ИИ, доминирование социальных сетей и быстрое распространение поверхностных интерпретаций вынуждает социологов адаптироваться к переменам, чтобы успевать удовлетворять общественный запрос на профессиональный анализ социальных процессов и качественное понимание происходящих в обществе изменений.

Директор КИСИ при Президенте РК Жандос Шаймарданов, отметил, что необходимо совместно со всем профессиональным сообществом сформировать общее видение будущего казахстанской социологии в условиях новых технологических и общественных вызовов.

Первая панельная сессия форума была посвящена развитию панельных исследований в XXI веке.

Модератором выступила главный научный сотрудник КИСИ, доктор социологических наук Айгуль Забирова. Открывая дискуссию, она отметила, что современная социология переживает период глубокой трансформации.

— Социологические исследования сегодня оказываются в ситуации, когда привычные инструменты уже не обеспечивают прежней устойчивости, а новые подходы еще не получили полного методологического осмысления. Падение отклика, усталость респондентов и усложнение доступа к аудитории меняют логику проведения исследований. Одновременно растет объем цифровых данных и появляются новые аналитические возможности. Речь идет не об отдельных изменениях, а о постепенной перестройке всей исследовательской практики, — подчеркнула Айгуль Забирова.

Фото: KИСИ

Она также отметила, что перед экспертным сообществом стоит задача не механического копирования зарубежного опыта, а поиска решений, наиболее соответствующих казахстанским условиям и особенностям общества.

В рамках первой панели международные эксперты представили ведущие мировые практики проведения панельных исследований.

Руководитель и разработчик нидерландской панели LISS, исследователь Centerdata Марсель Дас рассказал о принципах формирования выборки, механизмах удержания респондентов и интеграции данных панельных исследований с государственными административными регистрами. Особое внимание спикер уделил вопросам репрезентативности выборки в условиях роста онлайн-исследований, а также методам преодоления проблем самоотбора и неответов респондентов.

Опытом крупнейшего долгосрочного исследования семей в Китае поделился профессор социологии Принстонского университета, научный руководитель проекта China Family Panel Studies Ю Се. Он рассказал о принципах построения лонгитюдных исследований, особенностях формирования выборки домохозяйств и изучении межпоколенческих отношений в быстро меняющемся обществе.

По словам ученого, исследование охватывает около 20 тысяч домохозяйств и позволяет отслеживать динамику социальных изменений на протяжении многих лет. Особое внимание в проекте уделяется сочетанию традиционных очных интервью, телефонных опросов и онлайн-инструментов сбора данных, а также использованию алгоритмов искусственного интеллекта для обработки и верификации информации.

Фото: КИСИ

Работа социологического форума в Алматы продолжится второго июня.

Напомним, страны ЕАЭС приняли совместное заявление об ответственном развитии ИИ.