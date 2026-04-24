Старые автобусы заменят на новые в Астане — акимат

В числе вопросов, рассмотренных на сессии, был вопрос «О внесении дополнений в решение маслихата города Астаны от 26 декабря 2025 года № 375/48-VIII «Об определении перечня социально значимых сообщений города Астаны».

— На сегодняшний день мы полагаем, что имеется достаточное количество автобусов. Но это, наверное, только на текущий год. Вы правильно сказали, осенью можно будет рассмотреть данный вопрос. И, скорее всего, нам придется еще закладывать автобусы. Потому что добавляются новые маршруты. Мы в течение лета должны 10 машин запустить. И это с учетом того, что город быстро растет и эта тенденция будет только усиливаться. Поэтому, безусловно, увеличивать. Самое главное — то, что мы должны из города убрать автобусы 14-х годов. Да, они ездят, но есть много жалоб на них. Зимой есть нарекания. Бывает, что неудобные, летом тоже есть вопросы. Будем прорабатывать, думаю этот вопрос будет решен, — сказал Е.Отебаев, отвечая на вопросы депутатов о необходимости улучшения работы общественного транспорта.

В докладе руководителя столичного управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Асхата Карагойшина отмечалось, что предлагаемым документом предусмотрено открытие еще пяти автобусных маршрутов. Это повысит доступность услуг общественного транспорта для жителей Астаны. Открытие новых маршрутов не приведет к увеличению расходов для субъектов предпринимательства.

После обсуждения предложенные дополнения в Перечень социально значимых сообщений города Астаны были поддержаны депутатами.

