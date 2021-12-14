Старейший кинотеатр Европы показал фильм «Так сложились звезды»

СТРАСБУРГ. КАЗИНФОРМ - В честь празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан и Дня Первого Президента в одном из старейших кинотеатров Европы состоялся показ казахстанского художественного фильма «Так сложились звезды», сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Мероприятие организовано Генеральным консульством РК в городе Страсбурге совместно с Ассоциацией кинофестиваля казахстанского кино во Франции в страсбургском кинотеатре «Одиссей», работающего с 1913 года.

Официальные лица французского региона Большой Восток и города Страсбурга, представители Совета Европы, депутаты Европейского Парламента, послы и дипломаты зарубежных стран, французские студенты и журналисты были ознакомлены с многовековой историей развития Казахстана, важными этапами формирования казахской государственности.

В своем выступлении Генеральный консул Ануарбек Ахметов рассказал иностранным гостям о выдающейся роли в становлении независимого Казахстана Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева, весьма ярко показанной в данном кинофильме.

Подчеркнуто, что избранный в июне 2019 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проводит в настоящее время масштабные политические и социально-экономические реформы, направленные на дальнейшее демократическое развитие республики.

Гости также были ознакомлены с экспозицией фотографий, посвященных достижениям Казахстана за годы своей независимости в сфере политического, экономического и культурно-гуманитарного развития.

Как рассказали корреспонденту МИА «Казинформа» посмотревшие кинокартину зрители из числа жителей города Страсбурга, фильм хорошо повествует об историческом периоде Казахстана, особой роли Лидера нации в становлении независимого государства. Также французские зрители отметили, что режиссеры картины смогли хорошо передать моменты истории нашей страны, жизни и быта казахстанцев.