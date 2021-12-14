+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -20 °С
Алматы: -2 °С
USD 436.29 EUR 492.83
RUB 5.92 CNY 68.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Старейший кинотеатр Европы показал фильм «Так сложились звезды»

14 Декабря 2021 17:41
Поделиться:
Старейший кинотеатр Европы показал фильм «Так сложились звезды»

СТРАСБУРГ. КАЗИНФОРМ - В честь празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан и Дня Первого Президента в одном из старейших кинотеатров Европы состоялся показ казахстанского художественного фильма «Так сложились звезды», сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Реконструкция восьмого «Золотого человека»: как удалось передать характер сарматского вождя
211 очередников получили ключи от квартир в Алматы в канун Дня Независимости Сенаторы приняли участие в региональной консультативной встрече, организованной ЮНИСЕФ Научную реконструкцию восьмого «Золотого человека» представили в Национальном музее РК

Мероприятие организовано Генеральным консульством РК в городе Страсбурге совместно с Ассоциацией кинофестиваля казахстанского кино во Франции в страсбургском кинотеатре «Одиссей», работающего с 1913 года.

Официальные лица французского региона Большой Восток и города Страсбурга, представители Совета Европы, депутаты Европейского Парламента, послы и дипломаты зарубежных стран, французские студенты и журналисты были ознакомлены с многовековой историей развития Казахстана, важными этапами формирования казахской государственности.

В своем выступлении Генеральный консул Ануарбек Ахметов рассказал иностранным гостям о выдающейся роли в становлении независимого Казахстана Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева, весьма ярко показанной в данном кинофильме.

Подчеркнуто, что избранный в июне 2019 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проводит в настоящее время масштабные политические и социально-экономические реформы, направленные на дальнейшее демократическое развитие республики.

Гости также были ознакомлены с экспозицией фотографий, посвященных достижениям Казахстана за годы своей независимости в сфере политического, экономического и культурно-гуманитарного развития.

Как рассказали корреспонденту МИА «Казинформа» посмотревшие кинокартину зрители из числа жителей города Страсбурга, фильм хорошо повествует об историческом периоде Казахстана, особой роли Лидера нации в становлении независимого государства. Также французские зрители отметили, что режиссеры картины смогли хорошо передать моменты истории нашей страны, жизни и быта казахстанцев.


Подписывайтесь на наш канал:

#Культура   #История Казахстана   #Первый Президент - Елбасы   #30 лет Независимости   #Европа   #Международная деятельность РК  
Поделиться:

Автор:

Арнур Рахимбеков

Новости по теме
Реконструкция восьмого «Золотого человека»: как удалось передать характер сарматского вождя
211 очередников получили ключи от квартир в Алматы в канун Дня Независимости
Сенаторы приняли участие в региональной консультативной встрече, организованной ЮНИСЕФ
Научную реконструкцию восьмого «Золотого человека» представили в Национальном музее РК
Популярное
1 Нурсултан Назарбаев: «Молодец Мария, ты являешься примером для молодежи!»
2 Шлем Богенбай батыра передали Военно-историческому музею в Нур-Султане
3 Синоптики объявили штормовое предупреждение в четырех регионах Казахстана
4 На каком месте по заболеваемости коронавирусом  находится Казахстан в мировом рейтинге
5 Первый случай заболевания омикрон-штаммом выявили в Китае
6 Первую смерть от штамма «омикрон» подтвердили в Великобритании
Читайте также
Научную реконструкцию восьмого «Золотого человека» представили в Национальном музее РК
Госсекретарь: Открытие первого зарубежного филиала МГУ - яркое свидетельство дружеских связей между Казахстаном и Россией
Нурсултан Назарбаев: «Молодец Мария, ты являешься примером для молодежи!»
Шлем Богенбай батыра передали Военно-историческому музею в Нур-Султане
Синоптики объявили штормовое предупреждение в четырех регионах Казахстана
На каком месте по заболеваемости коронавирусом  находится Казахстан в мировом рейтинге
Первый случай заболевания омикрон-штаммом выявили в Китае
Первую смерть от штамма «омикрон» подтвердили в Великобритании
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив