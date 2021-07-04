Старейшины и интеллигенция поддержали открытие памятника Елбасы в Туркестане

ТУРКЕСТАН.КАЗИНФОРМ - Монумент «Ұлы даланың ұлы», посвященный Первому Президенту страны Нурсултану Назарбаеву установили в Туркестане. По словам представителей интеллигенции, участвовавших в торжественной церемонии открытия, символично, что памятник Елбасы был установлен в Туркестане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

«Город, который является второй Меккой для всей мусульман, теперь будет развиваться в туристическом направлении. Новые объекты - это только начало. Кроме того, здесь на священной земле покоятся многие исторические личности, ханы и бии. Туркестан должен быть городом памятников. Все личности, начиная с Абу-Насра аль-Фараби, должны быть дополнением и продолжением друг друга. История народа должна продолжаться, нам следует глубоко задуматься об этом. Роль Елбасы в становлении нашего государства неоценима. С его именем связана история независимой республики», - сказал на открытии народный артист Казахстана, государственный и общественный деятель Асанали Ашимов.

«Туркестан изменился. Считаю, что в этом городе должен быть памятник нашему Первому Президенту Нурсултану Назарбаеву, он внес большой вклад в становление Независимости Казахстана. С предложением установить памятник в Туркестане выступили старейшины этого региона. Очевидно, инициатива туркестанцев – высокая дань уважения», - отметил президент Национальной Академии Наук Казахстана, академик, профессор Мурат Журинов.

Напомним, ранее на конференции «Туркестан - духовная столица тюркского мира: перспективы интеграции и сотрудничества» с инициативой установить памятник Елбасы в городе Туркестане выступил заместитель Генерального секретаря ТЮРКСОЙ, доцент, доктор г-н Билал Чакыджи. Участники конференции единодушно поддержали предложение зарубежного ученого, выразив признательность Елбасы за весомый вклад в развитие всего тюркского мира.

Билал Чакыджи, присутствовавший на открытии памятника, подчеркнул, что Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, внес значительный вклад в развитие тюркской духовной столицы – Туркестана.

«Установить памятник Елбасы - это особое уважение к мудрому аксакалу тюркского мира. Будучи главой государства, он радеет за объединение тюркских народов, стремится к обеспечению процветания и спокойствия казахского народа, сохранению его независимости», - сказал он.

«Я приветствую инициативу народа. Могут быть разные мнения. В целом, строительство Астаны и процветание Туркестана, а также развитие Казахстана - это все связано с нашим Первым Президентом. До обретения Независимости в казахской степи таких масштабных строительных площадок не было. Считаю, что развитие Казахстана - это заслуга Елбасы. Я лично говорил Нурсултану Абишевичу об установлении ему памятника, так как он это заслужил. Считаю это результатом нашей 30-летней Независимости. Какой бы памятник мы ни воздвигали, мы должны уважать и чтить его», - сказал автор Государственного герба Республики Казахстан Жандарбек Малибеков

«Одно из величайших событий Великой степи конца XX – начала XXI века - строительство столицы. Сегодня город Нур-Султан – это детище Елбасы, сердце всего нашего необъятного Казахстана, а Туркестан - духовная опора. Поэтому было очень уместно установить памятник Первому Президенту в Туркестане. За три года город изменился до неузнаваемости и обрел новый облик. Этот памятник создал Тлеуберды Бинаш, заслуженный деятель Казахстана, член Союза художников РК, скульптор международного уровня. Название монумента «Ұлы даланың ұлы» очень уместно и несет глубокий смысл. Получилось красивое произведение искусства», - считает писатель, почетный гражданин Туркестанской области Мархабат Байгут.

Отметим, с инициативой установить памятник Елбасы Нурсултану Абишевичу Назарбаеву выступил предприниматель Болатбек Алиев. Его идею поддержали ветераны-старейшины Туркестана, представители интеллигенции, депутаты маслихата, предприниматели, представители общественных организаций. Обращения жителей к акиму области проходили по согласованию с центральными государственными органами.​