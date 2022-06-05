Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Старейшая жительница Атырауской области проголосовала на референдуме

Автор:  
Виктор Сутягин
5 Июня 2022, 20:24
Старейшая жительница Атырауской области проголосовала на референдуме

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Старейшая жительница Атырауской области, 102-летняя Шамил Умирзакова, проголосовала на республиканском референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

Жительнице села Бузауслан Курмангазинского района Атырауской области Шамил Умиржановой в апреле исполнилось 102 года.
Шамил-аже зарегистрирована на избирательном участке №172, где проходит голосование на республиканском референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию страны. Урну для голосования старейшей жительнице области принесли домой. Шамил-аже поблагодарила организаторов за возможность проголосовать дома, дала свое благословение.
Как ранее сообщалось, ярмарка и выставка для голосующих проходят на референдуме в Атырауской области.

Выездные пункты для голосования работают на Тенгизском месторождении.


Атырауская область   Конституция   Общество   Референдум  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области