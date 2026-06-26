Станет ли реестр психологов препятствием для лжеспециалистов

Сенат Парламента РК одобрил проект Закона «О психологической деятельности», утверждающий новые требования по регулированию этой сферы. Как повлияет новый Закон на работу психологов? На этот вопрос ответил семейный психолог Ержан Мырзабаев в программе «Бүгін Live» на телеканале Jibek Joly, передает корреспондент агентства Kazinform.

По мнению специалиста, большая часть изменений, содержащихся в новом Законе, направлена на повышение качества психологической деятельности. Особенно важны нормы, определяющие права клиента и ответственность психолога.

— В Законе указано, что будет защищена психологическая конфиденциальность. Это самый эффективный момент. Раньше он относился только к сфере психологической этики. Кроме того, стороны должны заключать договор. То есть, психолог сразу полностью объясняет потребителю, по какой методике он работает, — сказал Е. Мырзабаев.

Психолог также отметил, что в законопроекте остаются пункты, требующие усовершенствования. По его словам, введение государственного реестра не решает полностью проблему лжеспециалистов.

— Говорят, что в реестр войдут только психологи, имеющие диплом. Но здесь имеется уязвимость. Понятно, что лжепсихологи не войдут в реестр. Но это может и не оказаться для них препятствием. Они могут изменить характер услуг на своих страницах в социальных сетях, представляться «духовными наставниками» и продолжать свою деятельность. Нужно было полностью урегулировать направления, которые в законе не рассматриваются в качестве профессий. В том числе, должны быть охвачены целители, тарологи и нумерологи, — сказал спикер.

По его словам, такое практикуется и за рубежом.

— В США психологи рекламируют свои услуги в сетях. Там есть реестр психологов ассоциаций. Люди выбирают подходящих специалистов и обращаются к ним. Но эта система не урегулирована на государственном уровне, как в нашей стране, — сказал Ержан Мырзабаев.

В завершение беседы спикер отметил важность повышения психологической грамотности общества.

— Сейчас многие сожалеют о том, что выполнили рекомендации психолога. Но психолог работает со здоровыми людьми. Людей с психическими отклонениями лечит психиатр. Поэтому ответственность лежит на человеке, который обратился к психологу. Выполнять рекомендации психолога или не выполнять — это личный выбор каждого человека, — сказал специалист.

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