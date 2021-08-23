+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 26 °С
Алматы: 28 °С
USD 426.93 EUR 498.36
RUB 5.73 CNY 65.7
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Станет ли Афганистан убежищем террора

23 Августа 2021 17:11
Поделиться:
Станет ли Афганистан убежищем террора

КАБУЛ. КАЗИНФОРМ - Лидеры движения «Талибан» пообещали не преследовать членов афганского правительства, в аэропорту Кабула произошла перестрелка, а находящиеся в провинции Панджшер силы сопротивления окружили силы талибов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Президент Казахстана принял участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ
Вашингтон ускоряет процесс эвакуации из Кабула Второй самолет с представителями ООН прибыл в Алматы: все сотрудники на карантине ООН эвакуировала еще 120 своих сотрудников и других лиц из Афганистана

«Талибан» обещает не преследовать Ашрафа Гани

Движение «Талибан» распространило амнистию на всех чиновников афганского правительства, в том числе на президента Ашрафа Гани, заверив, что они могут вернуться и жить в Афганистане, заявил высокопоставленный лидер талибов Халил ур-Рахман Хаккани в интервью пакистанскому телеканалу Geo TV.

«Наша сторона прощает всех: от генерала до простого человека», - подчеркнул Хаккани, добавив, что между талибами и свергнутыми президентом Ашрафом Гани, вице-президентом Амруллой Салехом и советником по национальной безопасности Хамдуллой Мохибом «нет вражды».

«Информацию о том, что талибы будут им мстить, распространяют враги», - сказал Хаккани, призвав бегущих из страны афганцев не делать этого, а также пообещав, что все живущие в стране национальности могут чувствовать себя спокойно.

«Таджики, белуджи, хазарейцы и пуштуны - все наши братья», - заверил он.

Тем не менее, как отмечают пакистанские СМИ, количество желающих покинуть Афганистан по-прежнему очень высоко. В том числе, по данным пакистанских властей, в Афганистане остаются порядка 800 пакистанских граждан, которые намерены покинуть эту страну.

Перестрелка в аэропорту Кабула

В понедельник в аэропорту афганской столицы между афганскими сотрудниками сил безопасности и неизвестными произошла перестрелка, в результате которой погиб афганский силовик, и еще три человека получили ранения, сообщил Бундесвер на своей странице в Twitter.

Как отмечается, в перестрелке, произошедшей у северного входа в аэропорт, также участвовали вооруженные силы Германии и США, никто из них не пострадал.

«Талибан» взял в осаду Пандждшерское ущелье

В понедельник официальный представитель «Талибана» Забихулла Муджахид в своем Тwitter-аккаунте сообщил, что движение взяло в осаду силы сопротивления, укрывшиеся в афганской провинции Панджшер.

«Мы стремимся к мирному урегулированию путем переговоров», - говорится в сообщении.

«Экстремисты сосредоточили силы у входа в Панджшер», - заявил Амрулла Салех, вице-президент Афганистана, который также укрылся в этом районе, отказавшись присягнуть на верность талибам.

Ранее Амрулла Салех заявил, что в отличие от бежавшего президента Ашрафа Гани остался в стране и, согласно Конституции, является временным главой государства, добавив, что «никогда не склонит голову перед властью талибов» и намерен остаться в Афганистане.

22 августа талибы дали лидеру сопротивления Ахмаду Масуду четыре часа на капитуляцию с тем, чтобы передать провинцию Панджшер под контроль «Талибана». Тот ответил, что жители Панджшера готовы к сопротивлению, и также, как и во времена советского военного присутствия, не сдадут территорию, передает Al Arabiya.

Он также отметил, что представители талибов отвергли переговоры с панджшерским сопротивлением. По словам Масуда, сторонники сопротивления хотят закончить войну в Афганистане и считают, что, продолжая подобную линию поведения, «Талибан» не продержится долго.

Вместе с тем, Ахмад Масуд сообщил, что готов сформировать с талибами инклюзивное правительство Афганистана.

«Мы готовы сформировать инклюзивное правительство с «Талибаном» через политические переговоры, но неприемлемо формирование афганского правительства, характеризующегося экстремизмом», - заявил лидер бойцов сопротивления в интервью Asharq Al-Awsat.

Ахмад Масуд - сын покойного главы «Северного альянса» Ахмада Шаха Масуда, полевого командира и бывшего министра обороны, который в прежние годы боролся сначала с советской армией, затем с правительством Мохаммада Наджибуллы, и боевиками движения «Талибан».

В письме, опубликованном 16 августа во французском журнале La Regle du jeu, Ахмад Масуд объявил об организации сопротивления талибам, центром которого станет Панджшер.

В письме он сравнил текущее состояние афганцев с положением Европы в 1940 году. «Разгром страны почти завершен и проигравшие ищут пути сотрудничества с талибами», - пишет Масуд.

Антиталибское движение в Панджшере получило название «Фронт национального сопротивления», а его пресс-секретарь Али Майсам Назари заявил, что фронт все еще пытается вести переговоры с «Талибаном» о представительном правительстве.

«Условия мирного соглашения с талибами - это децентрализация, система, обеспечивающая социальную справедливость, равенство, права и свободу для всех», - отметил Назари.

С прошлой недели в провинции формируются отряды сопротивления захватившим власть в Афганистане талибам. Общая численность формирований может достигать нескольких тысяч человек. Также в Панджшер направились отряды генерала Абдул-Рашида Дустума и военнослужащие регулярной армии, отказавшиеся поддержать талибов.

Днем ранее «Талибан» объявил об отправке сотен своих бойцов для захвата северной афганской провинции Панджшер, не признающей власть талибов.

«Сотни бойцов «Исламского эмирата» направляются в сторону провинции Панджшер, чтобы установить над ней контроль, поскольку местные власти отказались передать контроль над регионом мирным путем», - заявил официальный представитель «Талибана» в воскресенье.

По сообщениям Al Jazeera, в близких к «Талибану» аккаунтах в социальных сетях сообщается о сборах боевиков.

Вице-президент США назвала главной задачей США эвакуацию своих граждан из Афганистана

Приоритетной задачей Соединенных Штатов на данный момент является эвакуация из Афганистана граждан США, местных жителей, помогавших Вашингтону, а также женщин и детей. Об этом заявила в понедельник вице-президент Камала Харрис на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном.

«Мы сосредоточены на эвакуации своих граждан, тех, кто помогал нам, а также женщин и детей, - отметила Харрис. - Это приоритетная, вместе с тем сложная задача».

Накануне Президент США Джо Байден заявил об ускорении эвакуации своих граждан из афганской столицы. П резидент США пообещал вывести американских и афганских граждан из контролируемого движением «Талибан» Афганистана, а также предупредил о сохраняющихся опасностях, включая угрозу нападения со стороны членов террористической группировки «ИГ».

ОИС выступила против превращения Афганистана в «убежище террора»

В воскресенье Организация исламского сотрудничества (ОИС) призвала конфликтующие стороны в Афганистане к всеобъемлющему диалогу во имя установления мира в стране. Об этом говорится в заявлении по итогам экстренного заседания ОИС по Афганистану в городе Джидда, передает агентство Anadolu.

Встреча на уровне постоянных представителей было созвана по инициативе Саудовской Аравии.

Авторы коммюнике также предложили направить в Афганистан высокопоставленную делегацию Генерального секретариата ОИС для передачи послания о том, что «организация поддерживает мир, стабильность и национальное примирение в Афганистане».

ОИС призвала новую администрацию Афганистана и международное сообщество объединить усилия для того, чтобы Афганистан снова не стал убежищем для террористов.


Подписывайтесь на наш канал:

#Афганистан  
Поделиться:

Автор:

Арсен Утешев

Новости по теме
Президент Казахстана принял участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ
Вашингтон ускоряет процесс эвакуации из Кабула
Второй самолет с представителями ООН прибыл в Алматы: все сотрудники на карантине
ООН эвакуировала еще 120 своих сотрудников и других лиц из Афганистана
Популярное
1 Сколько казахов проживает в Узбекистане
2 Французский фигурист выступил под песню Димаша Кудайбергена на казахском языке
3 Части снаряда с ракетным двигателем обнаружили в Атырауской области
4 Мужчина стрелял в лошадей с окна своего дома в Рудном
5 За кражу копченой рыбы житель Павлодарской области попал под суд
6 Опубликовано видео рабочего визита Главы государства в Алматинскую область
Читайте также
МИД о ситуации в Афганистане, госвизит Президента в Южную Корею, вакцина Vero Cell и подготовка к уборочной кампании – обзор недели в Казахстане
«Талибан» представит новую форму управления Афганистаном
Сколько казахов проживает в Узбекистане
Французский фигурист выступил под песню Димаша Кудайбергена на казахском языке
Части снаряда с ракетным двигателем обнаружили в Атырауской области
Мужчина стрелял в лошадей с окна своего дома в Рудном
За кражу копченой рыбы житель Павлодарской области попал под суд
Опубликовано видео рабочего визита Главы государства в Алматинскую область
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz

Архив