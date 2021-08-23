Станет ли Афганистан убежищем террора

КАБУЛ. КАЗИНФОРМ - Лидеры движения «Талибан» пообещали не преследовать членов афганского правительства, в аэропорту Кабула произошла перестрелка, а находящиеся в провинции Панджшер силы сопротивления окружили силы талибов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Талибан» обещает не преследовать Ашрафа Гани

Движение «Талибан» распространило амнистию на всех чиновников афганского правительства, в том числе на президента Ашрафа Гани, заверив, что они могут вернуться и жить в Афганистане, заявил высокопоставленный лидер талибов Халил ур-Рахман Хаккани в интервью пакистанскому телеканалу Geo TV.

«Наша сторона прощает всех: от генерала до простого человека», - подчеркнул Хаккани, добавив, что между талибами и свергнутыми президентом Ашрафом Гани, вице-президентом Амруллой Салехом и советником по национальной безопасности Хамдуллой Мохибом «нет вражды».

«Информацию о том, что талибы будут им мстить, распространяют враги», - сказал Хаккани, призвав бегущих из страны афганцев не делать этого, а также пообещав, что все живущие в стране национальности могут чувствовать себя спокойно.

«Таджики, белуджи, хазарейцы и пуштуны - все наши братья», - заверил он.

Тем не менее, как отмечают пакистанские СМИ, количество желающих покинуть Афганистан по-прежнему очень высоко. В том числе, по данным пакистанских властей, в Афганистане остаются порядка 800 пакистанских граждан, которые намерены покинуть эту страну.

Перестрелка в аэропорту Кабула

В понедельник в аэропорту афганской столицы между афганскими сотрудниками сил безопасности и неизвестными произошла перестрелка, в результате которой погиб афганский силовик, и еще три человека получили ранения, сообщил Бундесвер на своей странице в Twitter.

Как отмечается, в перестрелке, произошедшей у северного входа в аэропорт, также участвовали вооруженные силы Германии и США, никто из них не пострадал.

«Талибан» взял в осаду Пандждшерское ущелье

В понедельник официальный представитель «Талибана» Забихулла Муджахид в своем Тwitter-аккаунте сообщил, что движение взяло в осаду силы сопротивления, укрывшиеся в афганской провинции Панджшер.

«Мы стремимся к мирному урегулированию путем переговоров», - говорится в сообщении.

«Экстремисты сосредоточили силы у входа в Панджшер», - заявил Амрулла Салех, вице-президент Афганистана, который также укрылся в этом районе, отказавшись присягнуть на верность талибам.

Ранее Амрулла Салех заявил, что в отличие от бежавшего президента Ашрафа Гани остался в стране и, согласно Конституции, является временным главой государства, добавив, что «никогда не склонит голову перед властью талибов» и намерен остаться в Афганистане.

22 августа талибы дали лидеру сопротивления Ахмаду Масуду четыре часа на капитуляцию с тем, чтобы передать провинцию Панджшер под контроль «Талибана». Тот ответил, что жители Панджшера готовы к сопротивлению, и также, как и во времена советского военного присутствия, не сдадут территорию, передает Al Arabiya.

Он также отметил, что представители талибов отвергли переговоры с панджшерским сопротивлением. По словам Масуда, сторонники сопротивления хотят закончить войну в Афганистане и считают, что, продолжая подобную линию поведения, «Талибан» не продержится долго.

Вместе с тем, Ахмад Масуд сообщил, что готов сформировать с талибами инклюзивное правительство Афганистана.

«Мы готовы сформировать инклюзивное правительство с «Талибаном» через политические переговоры, но неприемлемо формирование афганского правительства, характеризующегося экстремизмом», - заявил лидер бойцов сопротивления в интервью Asharq Al-Awsat.

Ахмад Масуд - сын покойного главы «Северного альянса» Ахмада Шаха Масуда, полевого командира и бывшего министра обороны, который в прежние годы боролся сначала с советской армией, затем с правительством Мохаммада Наджибуллы, и боевиками движения «Талибан».

В письме, опубликованном 16 августа во французском журнале La Regle du jeu, Ахмад Масуд объявил об организации сопротивления талибам, центром которого станет Панджшер.

В письме он сравнил текущее состояние афганцев с положением Европы в 1940 году. «Разгром страны почти завершен и проигравшие ищут пути сотрудничества с талибами», - пишет Масуд.

Антиталибское движение в Панджшере получило название «Фронт национального сопротивления», а его пресс-секретарь Али Майсам Назари заявил, что фронт все еще пытается вести переговоры с «Талибаном» о представительном правительстве.

«Условия мирного соглашения с талибами - это децентрализация, система, обеспечивающая социальную справедливость, равенство, права и свободу для всех», - отметил Назари.

С прошлой недели в провинции формируются отряды сопротивления захватившим власть в Афганистане талибам. Общая численность формирований может достигать нескольких тысяч человек. Также в Панджшер направились отряды генерала Абдул-Рашида Дустума и военнослужащие регулярной армии, отказавшиеся поддержать талибов.

Днем ранее «Талибан» объявил об отправке сотен своих бойцов для захвата северной афганской провинции Панджшер, не признающей власть талибов.

«Сотни бойцов «Исламского эмирата» направляются в сторону провинции Панджшер, чтобы установить над ней контроль, поскольку местные власти отказались передать контроль над регионом мирным путем», - заявил официальный представитель «Талибана» в воскресенье.

По сообщениям Al Jazeera, в близких к «Талибану» аккаунтах в социальных сетях сообщается о сборах боевиков.

Вице-президент США назвала главной задачей США эвакуацию своих граждан из Афганистана

Приоритетной задачей Соединенных Штатов на данный момент является эвакуация из Афганистана граждан США, местных жителей, помогавших Вашингтону, а также женщин и детей. Об этом заявила в понедельник вице-президент Камала Харрис на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном.

«Мы сосредоточены на эвакуации своих граждан, тех, кто помогал нам, а также женщин и детей, - отметила Харрис. - Это приоритетная, вместе с тем сложная задача».

Накануне Президент США Джо Байден заявил об ускорении эвакуации своих граждан из афганской столицы. П резидент США пообещал вывести американских и афганских граждан из контролируемого движением «Талибан» Афганистана, а также предупредил о сохраняющихся опасностях, включая угрозу нападения со стороны членов террористической группировки «ИГ».

ОИС выступила против превращения Афганистана в «убежище террора»

В воскресенье Организация исламского сотрудничества (ОИС) призвала конфликтующие стороны в Афганистане к всеобъемлющему диалогу во имя установления мира в стране. Об этом говорится в заявлении по итогам экстренного заседания ОИС по Афганистану в городе Джидда, передает агентство Anadolu.

Встреча на уровне постоянных представителей было созвана по инициативе Саудовской Аравии.

Авторы коммюнике также предложили направить в Афганистан высокопоставленную делегацию Генерального секретариата ОИС для передачи послания о том, что «организация поддерживает мир, стабильность и национальное примирение в Афганистане».

ОИС призвала новую администрацию Афганистана и международное сообщество объединить усилия для того, чтобы Афганистан снова не стал убежищем для террористов.