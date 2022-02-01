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Стандарты качественного планирования территории городов разработали в РК

1 Февраля 2022 12:09
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Стандарты качественного планирования территории городов разработали в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерством индустрии и инфраструктурного развития разработана первая редакция Стандартов качественного планирования территории городов. Об этом сообщил глава ведомства Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Главой государства в Послании 2021 года обозначена необходимость разработки новых стандартов комплексной застройки городов. В этой связи, министерством уже разработана первая редакция Стандартов качественного планирования территории городов и направлена на согласование в госорганы и организации. Стандарты станут простым и наглядным пособием проектирования компактной застройки с учетом формирования привлекательных и комфортных общественных пространств, развития пешеходной и велосипедной инфраструктуры», - сказал Каирбек Ускенбаев в ходе заседания Правительства.

Данные стандарты, по словам министра, планируют утвердить в июне этого года.

«С учетом этих стандартов акиматам необходимо выработать комплексный подход поэтапной реконструкции инженерной инфраструктуры, жилищного фонда и благоустройства, разработав и утвердив поквартальные/порайонные планы с финансированием из различных источников. На сегодня мы планируем начать реализацию пилотных проектов Концепции развития городской инфраструктуры крупных населенных пунктов страны», - проинформировал глава МИИР РК.

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#Строительство   #МИИР РК  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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