Стандарты качественного планирования территории городов разработали в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерством индустрии и инфраструктурного развития разработана первая редакция Стандартов качественного планирования территории городов. Об этом сообщил глава ведомства Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Главой государства в Послании 2021 года обозначена необходимость разработки новых стандартов комплексной застройки городов. В этой связи, министерством уже разработана первая редакция Стандартов качественного планирования территории городов и направлена на согласование в госорганы и организации. Стандарты станут простым и наглядным пособием проектирования компактной застройки с учетом формирования привлекательных и комфортных общественных пространств, развития пешеходной и велосипедной инфраструктуры», - сказал Каирбек Ускенбаев в ходе заседания Правительства.

Данные стандарты, по словам министра, планируют утвердить в июне этого года.

«С учетом этих стандартов акиматам необходимо выработать комплексный подход поэтапной реконструкции инженерной инфраструктуры, жилищного фонда и благоустройства, разработав и утвердив поквартальные/порайонные планы с финансированием из различных источников. На сегодня мы планируем начать реализацию пилотных проектов Концепции развития городской инфраструктуры крупных населенных пунктов страны», - проинформировал глава МИИР РК.