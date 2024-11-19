Стандарт питания в школах Казахстана примут до конца года

- Я поручал провести мониторинг всех школьных столовых на соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям, а также проверить наличие допуска персонала к работе, соблюдение сроков годности и условий хранения пищевой продукции. Отмечаю затягивание исполнения поручения со стороны Министерства здравоохранения, - сказал Олжас Бектенов.

Кроме того, по его словам, акиматами не проводится соответствующая работа по модернизации и оснащению школьных столовых.

- На сегодня в 403 школах отсутствуют столовые, в них дети не получают полноценного горячего питания. Необходимо навести полный порядок в организации безопасного школьного питания, особенно в малокомплектных и отдаленных школах, - отметил Премьер-министр.

Он поручил министерствам просвещения и здравоохранения с привлечением экспертов и ученых до конца года принять стандарт питания, включающий типовое перспективное меню, в том числе для школ без столовых.

- С 2015 года школьное питание выведено из-под действия Закона «О государственных закупках». Министерствам просвещения и финансов принять меры по автоматизации реестра недобросовестных поставщиков, установления административной ответственности всех участников этих закупок, - поручил О. Бектенов.

По словам Премьера, стоимость питания на 1 ребенка в школах не превышает в среднем 500 тенге. Поэтому он поручил акиматам регионов до конца года выделить средства на повышение стоимости питания с учетом уровня инфляции.

- Акиматам для обеспечения качества питания и прозрачности использования бюджетных средств до конца года надо обеспечить установление аппаратно-программных комплексов и их интеграцию с ИС «Социальный кошелек». В целом, Министерству здравоохранения надо усилить меры по мониторингу и санитарно-эпидемиологическому контролю за организацией детского питания, внести необходимые нормативные поправки, - заключил Премьер-министр.

Ранее сообщалось, что 1,7 млн школьников обеспечены бесплатным питанием в РК.

Напомним, Глава государства поручил профильным структурам основательно заняться вопросом повышения качества продуктов, используемых в школьных столовых.