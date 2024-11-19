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    11:31, 19 Ноябрь 2024 | GMT +5

    Стандарт питания в школах Казахстана примут до конца года

    Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства заявил, что качество предоставляемого детям питания в школах требует серьезного пересмотра. Он отметил слабую координацию и контроль со стороны министерств просвещения и здравоохранения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    заседание правительства
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    - Я поручал провести мониторинг всех школьных столовых на соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям, а также проверить наличие допуска персонала к работе, соблюдение сроков годности и условий хранения пищевой продукции. Отмечаю затягивание исполнения поручения со стороны Министерства здравоохранения, - сказал Олжас Бектенов.

    Кроме того, по его словам, акиматами не проводится соответствующая работа по модернизации и оснащению школьных столовых.

    - На сегодня в 403 школах отсутствуют столовые, в них дети не получают полноценного горячего питания. Необходимо навести полный порядок в организации безопасного школьного питания, особенно в малокомплектных и отдаленных школах, - отметил Премьер-министр.

    Он поручил министерствам просвещения и здравоохранения с привлечением экспертов и ученых до конца года принять стандарт питания, включающий типовое перспективное меню, в том числе для школ без столовых.

    - С 2015 года школьное питание выведено из-под действия Закона «О государственных закупках». Министерствам просвещения и финансов принять меры по автоматизации реестра недобросовестных поставщиков, установления административной ответственности всех участников этих закупок, - поручил О. Бектенов.

    По словам Премьера, стоимость питания на 1 ребенка в школах не превышает в среднем 500 тенге. Поэтому он поручил акиматам регионов до конца года выделить средства на повышение стоимости питания с учетом уровня инфляции.

    - Акиматам для обеспечения качества питания и прозрачности использования бюджетных средств до конца года надо обеспечить установление аппаратно-программных комплексов и их интеграцию с ИС «Социальный кошелек». В целом, Министерству здравоохранения надо усилить меры по мониторингу и санитарно-эпидемиологическому контролю за организацией детского питания, внести необходимые нормативные поправки, - заключил Премьер-министр.

    Ранее сообщалось, что 1,7 млн школьников обеспечены бесплатным питанием в РК.

    Напомним, Глава государства поручил профильным структурам основательно заняться вопросом повышения качества продуктов, используемых в школьных столовых.

    Теги:
    Правительство Образование Питание Олжас Бектенов Премьер-министр РК школа
    Данира Искакова
    Данира Искакова
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