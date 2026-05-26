Стандарт оказания медпомощи в сфере традиционной медицины утвердили в Казахстане

В Казахстане утвержден стандарт оказания медицинской помощи с применением методов традиционной медицины. Соответствующий приказ подписан исполняющим обязанности министра здравоохранения РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно документу, медицинские услуги методами традиционной медицины могут оказываться в амбулаторно-поликлинических, стационарных и стационарозамещающих организациях, а также в санаторно-курортных учреждениях независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности.

Кто может оказывать услуги

Медицинскую помощь в сфере традиционной медицины вправе оказывать специалисты с высшим медицинским образованием или профильной подготовкой по направлениям:

рефлексотерапия;

мануальная терапия;

су-джок терапия;

гомеопатия;

гирудотерапия;

фитотерапия.

Медицинский персонал обязан проходить обязательные и периодические медицинские осмотры в соответствии с действующими требованиями Минздрава.

Организация работы

Субъекты здравоохранения, имеющие лицензию на медицинскую деятельность, должны организовывать специализированные кабинеты в зависимости от профиля традиционной медицины.

К ним относятся кабинеты рефлексотерапии, мануальной терапии, гирудотерапии, гомеопатии, фитотерапии и средств природного происхождения.

Основные задачи

Документ определяет ключевые задачи организаций, оказывающих такие услуги. Среди них:

обеспечение безопасности и качества медицинской помощи;

применение методов традиционной медицины по утвержденным протоколам;

профилактика заболеваний и реабилитация пациентов;

информирование пациентов о методах лечения и противопоказаниях;

соблюдение санитарно-эпидемиологических требований;

повышение квалификации специалистов.

Перечень услуг

В амбулаторных и стационарных условиях допускается оказание следующих видов помощи:

рефлексотерапия;

мануальная терапия;

гирудотерапия;

гомеопатия;

фитотерапия и методы с использованием природных средств.

Аналогичные услуги могут предоставляться и в санаторно-курортных организациях.

Приказ вступает в силу с 5 июня 2026 года.

Ранее правительство уже заявляло о необходимости разработки стандарта в сфере традиционной медицины. В ответе Премьер-министра РК Олжаса Бектенова на запрос сенаторов отмечалось, что Министерство здравоохранения готовит документ, направленный на регламентацию методов традиционной медицины.