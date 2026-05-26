    Стандарт оказания медпомощи в сфере традиционной медицины утвердили в Казахстане

    В Казахстане утвержден стандарт оказания медицинской помощи с применением методов традиционной медицины. Соответствующий приказ подписан исполняющим обязанности министра здравоохранения РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Министерство здравоохранения РК
    Согласно документу, медицинские услуги методами традиционной медицины могут оказываться в амбулаторно-поликлинических, стационарных и стационарозамещающих организациях, а также в санаторно-курортных учреждениях независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности.

    Кто может оказывать услуги

    Медицинскую помощь в сфере традиционной медицины вправе оказывать специалисты с высшим медицинским образованием или профильной подготовкой по направлениям:

    • рефлексотерапия;
    • мануальная терапия;
    • су-джок терапия;
    • гомеопатия;
    • гирудотерапия;
    • фитотерапия.

    Медицинский персонал обязан проходить обязательные и периодические медицинские осмотры в соответствии с действующими требованиями Минздрава.
    Организация работы

    Субъекты здравоохранения, имеющие лицензию на медицинскую деятельность, должны организовывать специализированные кабинеты в зависимости от профиля традиционной медицины.

    К ним относятся кабинеты рефлексотерапии, мануальной терапии, гирудотерапии, гомеопатии, фитотерапии и средств природного происхождения.

    Основные задачи

    Документ определяет ключевые задачи организаций, оказывающих такие услуги. Среди них:

    • обеспечение безопасности и качества медицинской помощи;
    • применение методов традиционной медицины по утвержденным протоколам;
    • профилактика заболеваний и реабилитация пациентов;
    • информирование пациентов о методах лечения и противопоказаниях;
    • соблюдение санитарно-эпидемиологических требований;
    • повышение квалификации специалистов.

    Перечень услуг

    В амбулаторных и стационарных условиях допускается оказание следующих видов помощи:

    • рефлексотерапия;
    • мануальная терапия;
    • гирудотерапия;
    • гомеопатия;
    • фитотерапия и методы с использованием природных средств.

    Аналогичные услуги могут предоставляться и в санаторно-курортных организациях.

    Приказ вступает в силу с 5 июня 2026 года.

    Ранее правительство уже заявляло о необходимости разработки стандарта в сфере традиционной медицины. В ответе Премьер-министра РК Олжаса Бектенова на запрос сенаторов отмечалось, что Министерство здравоохранения готовит документ, направленный на регламентацию методов традиционной медицины.

    Карина Кущанова
    Автор