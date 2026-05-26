Стандарт оказания медпомощи в сфере традиционной медицины утвердили в Казахстане
В Казахстане утвержден стандарт оказания медицинской помощи с применением методов традиционной медицины. Соответствующий приказ подписан исполняющим обязанности министра здравоохранения РК, передает корреспондент агентства Kazinform.
Согласно документу, медицинские услуги методами традиционной медицины могут оказываться в амбулаторно-поликлинических, стационарных и стационарозамещающих организациях, а также в санаторно-курортных учреждениях независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности.
Кто может оказывать услуги
Медицинскую помощь в сфере традиционной медицины вправе оказывать специалисты с высшим медицинским образованием или профильной подготовкой по направлениям:
- рефлексотерапия;
- мануальная терапия;
- су-джок терапия;
- гомеопатия;
- гирудотерапия;
- фитотерапия.
Медицинский персонал обязан проходить обязательные и периодические медицинские осмотры в соответствии с действующими требованиями Минздрава.
Организация работы
Субъекты здравоохранения, имеющие лицензию на медицинскую деятельность, должны организовывать специализированные кабинеты в зависимости от профиля традиционной медицины.
К ним относятся кабинеты рефлексотерапии, мануальной терапии, гирудотерапии, гомеопатии, фитотерапии и средств природного происхождения.
Основные задачи
Документ определяет ключевые задачи организаций, оказывающих такие услуги. Среди них:
- обеспечение безопасности и качества медицинской помощи;
- применение методов традиционной медицины по утвержденным протоколам;
- профилактика заболеваний и реабилитация пациентов;
- информирование пациентов о методах лечения и противопоказаниях;
- соблюдение санитарно-эпидемиологических требований;
- повышение квалификации специалистов.
Перечень услуг
В амбулаторных и стационарных условиях допускается оказание следующих видов помощи:
- рефлексотерапия;
- мануальная терапия;
- гирудотерапия;
- гомеопатия;
- фитотерапия и методы с использованием природных средств.
Аналогичные услуги могут предоставляться и в санаторно-курортных организациях.
Приказ вступает в силу с 5 июня 2026 года.
Ранее правительство уже заявляло о необходимости разработки стандарта в сфере традиционной медицины. В ответе Премьер-министра РК Олжаса Бектенова на запрос сенаторов отмечалось, что Министерство здравоохранения готовит документ, направленный на регламентацию методов традиционной медицины.