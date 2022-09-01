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Стандарт аккредитации педагогических вузов изменят в Казахстане

Автор:  
Серик Сабеков
1 Сентября 2022, 11:47
Стандарт аккредитации педагогических вузов изменят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента, заявил, что предстоит принять новый стандарт аккредитации педагогических вузов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для повышения привлекательности профессии педагога в последние годы государство сделало немало. Однако в данном направлении все еще требуются положительные изменения. Предстоит принять новый стандарт аккредитации педагогических вузов и выработать рамку компетенций педагога», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства добавил, что учитывая глобальный научно-технический прогресс, важно усилить в старших классах преподавание предметов естественно-математического цикла и английского языка.

«По мере повышения качества отечественных вузов будет возрастать и стоимость обучения в них. Поэтому государство планирует выделять образовательные гранты, которые в зависимости от результатов ЕНТ и иных показателей будут дифференцированы по размеру – от 30 до 100%. Будут предоставляться и льготные кредиты на обучение под 2-3% годовых. Указанные меры сделают высшее образование более доступным, а также укрепят в обществе идеологию партнерства и взаимной ответственности», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Ранее сообщалось, что сегодня Глава государства выступает с Посланием народу Казахстана на совместном заседании Палат Парламента. Основная часть Послания посвящена социально-экономическому развитию страны. Прямая трансляция Послания народу Казахстана проводится на республиканских телеканалах и на сайтах информационных агентств.


Президент Казахстана   Образование   Вузы   Педагоги   Послание Президента РК-2022   Токаев Касым-Жомарт  
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